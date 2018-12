Natale in tv: film, cartoni e programmi in onda il 25 dicembre 2018

Film e programmi in onda martedì 25 dicembre: il palinsesto Rai

Il Natale di Rai1 inizia alle 06:45 con UnoMattina. Alle 9:35 appuntamento con Lo Zecchino di Natale 2018. Subito dopo, alle 10:30, va in onda A sua immagine cui seguirà alle 10:55 la Santa Messa di Natale. Alle 11:55 andrà in onda la Benedizione di Natale di Papa Francesco e alle 12:25 è la volta del Concerto di Natale da Assisi. Alle 14 torna Vieni da me e alle 15:30 nuovo appuntamento con Il paradiso delle Signore. Alle 16:15 va in onda lo show Le strenne dello Zecchino d’Oro cui seguirà alle 16:55 la messa in onda del film Belle&Sebastien. Alle 18:45 torna L’Eredità e alle 20:30 I Soliti ignoti. Come da tradizione non possono mancare le pellicole d’animazione. In prima serata, a partire dalle 21:20, appuntamento con un grande classico Disney: Biancaneve e i sette nani.

Su Rai2 dalle 8:30 va in onda il film La calza magica. Alle 11:30 appuntamento con il film Il Natale più bello di sempre. Il film Un Natale mai raccontato va in onda dalle 14 mentre Il Natale dei miei ricordi inizia alle 15:35. Dalle 17:10 grande appuntamento con i Classici Disney e dalle 18:50 con il film Il mio principe di Natale. In prima serata torna Unici: Non stop – La stagione dei talenti.

Su Rai3 la programmazione del giorno di Natale inizia alle 8 con il film La Bibbia – Abramo cui seguirà alle 9:45 la pellicola d’animazione Bolt – Un eroe a quattro zampe. Alle 11:15 torna la serie tv Doc Martin mentre alla 12:15 va in onda Quante Storie. Alle 13:15 appuntamento con il documentario Passato e presente. Alle 20:45 torna Un posto al sole mentre in prima serata va in onda il film Una notte al Museo.

Film e programmi in onda martedì 25 dicembre: il palinsesto Mediaset

Vediamo la programmazione del palinsesto Mediaset per il giorno di Natale, martedì 25 dicembre. Su Canale 5 alle 8:45 appuntamento con il film Il quarto Re e alle 11 con la pellicola Un cappotto di mille colori. Alle 13:40 appuntamento con Il concerto di Natale in Vaticano. Alle 16:20 grande spettacolo con L’Opera On Ice. Alle 18:45 torna The Wall e alle 20:40 consueto appuntamento con Striscia la notizia. In prima serata va in onda il film di Natale Miracolo nella 34a strada.

Su Rete4 alle 07:57 va in onda il film Finalmente Natale. Alle 10 va in onda la Santa Messa cui seguirà alle 11 la rubrica Ricette all’italiana che torna anche alle 12:30 dopo il tg. Alle 13 appuntamento con La Signora in giallo – Un Natale con la pistola mentre alle 14 va in onda Donnavventura Speciale Natale. A partire dalla 15:34 va in onda il film Piccolo Mondo Antico e dalle 19:34 il film Cuccioli – Lotta per la vita. Dopo il tg alle 21:25 torna Il segreto cui seguirà la soap Una vita.

Su Italia 1 si parte alle 7:25 con I puffi. Alle 7:50 Looney Tunes Show e dalle 9:15 appuntamento con Miracle Tunes. Alle 10:15 va in onda il film Zeus e il Natale in California. Cotto e mangiato – Il menù torna alle 12:10. Alle 13:45 nuovo appuntamento con I Simpson. Alle 14:35 inizia il film Dennis la minaccia cui seguirà alle 16:35 Dennis la minaccia di Natale. Alle 19:30 appuntamento con il film Jack Frost e alle 21:25 con lo spettacolo natalizio Up&Down.