Natale in tv: film, cartoni e programmi in onda il 25 dicembre 2020

Sia le reti Rai che quelle Mediaset a Natale cambiano programmazione. In tv il 25 dicembre 2020 vanno in onda eventi e film dedicati alla festività, ovviamente vi sono anche programmi, fiction e soap che non subiscono alcuno stop. Cosa va dunque in onda il giorno di Natale nelle principali reti televisive?

Rai 1 25 dicembre 2020

Su Rai 1 la mattina inizia con Unomattina, seguito da Lo zecchino di Natale. Alle ore 10.55, subito dopo A sua immagine, il pubblico può seguire la Santa Messa. Alle ore 11.55 va in onda il Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, mentre alle 12.30 il Concerto di Natale da Assisi 2020. Nel primo pomeriggio, la programmazione prevede il film Belle & Sebastien, seguito da Techetechetè. Non manca l’appuntamento con Il paradiso delle signore e alle ore 17.05 va in onda Con amore Babbo Natale. I telespettatori possono giocare anche il 25 dicembre con L’Eredità. Subito dopo vanno in onda il TG 1, le esibizioni de Il Volo in piazza San Pietro e Soliti Ignoti – Il ritorno. Infine, in prima serata viene trasmesso il cartone Gli eroi del Natale.

Rai 2 25 dicembre 2020

La giornata su Rai 2 a Natale inizia con un bel film: Il Natale più bello di sempre, alle ore 7.00. Invece, alle 8.45 va in onda – dopo Gli imperdibili e il TG2. Alle 10.00 non manca l’appuntamento con il Culto Evangelico di Natale, seguito da I Fatti Vostri. L’ora di pranzo viene occupata dai vari TG2 e alle ore 14.00 inizia Quel Natale che ci ha fatto incontrare. Alle 15.30 va in onda Il miglior Natale della mia vita, seguito dalla serie tv Good Witch. Prosegue il pomeriggio su Rai 2 con Resta a casa e vinci, i TG e il film Il Natale che ho dimenticato. In prima serata viene trasmesso Natale al Plaza.

Rai 3 25 dicembre 2020

La mattina del 25 dicembre 2020 su Rai 3 va in onda il film Rugantino, alle ore 10.10, preceduto da Padre Pio – Tra Cielo e Terra. Dopo il programma Quante Storie, all’ora di pranzo viene trasmesso il documentario Passato e Presente. Non mancano gli appuntamenti con i vari TG3, seguiti da Totò contro i quattro. Nel pomeriggio va in onda Geo, mentre nel preserale come sempre vi sono Blob, I topi e Un posto al sole. In prima serata viene trasmesso lo show Qui e adesso.

Rete Quattro 25 dicembre 2020

Dopo il solito appuntamento con Stasera Italia, su Rete Quattro la mattinata procede con il documentario I segreti della Bibbia. Alle ore 9.05 va in onda il film Sono un fenomeno paranormale, seguito da Ricette all’italiana. All’ora di pranzo vi è Fantozzi alla riscossa e subito dopo Il conte di Montecristo. Non manca l’appuntamento con Tempesta d’amore. In prima serata va in onda Via col vento.

Canale 5 25 dicembre 2020

A Natale su Canale 5 alle ore 8.45 va in onda il documentario Segreti Artici, mentre alle 10.00 inizia la Santa Messa. Alle ore 11.00 la programmazione prevede il film All I Want for Christmas – Il regalo più bello, seguito dal documentario Magnifica Italia e l’evento Benedizione Urbi et Orbi. Alle 13.40 il pubblico di Canale 5 può assistere al Concerto di Natale da l’Auditorium, mentre alle 16.45 va in onda il film Natale a Bramble House. Non mancano gli appuntamenti con Caduta Libera, TG5 e Striscia la Notizia. In prima serata viene trasmesso il film Natale da chef.

Italia 1 25 dicembre 2020

Su Italia 1 durante la mattinata vanno in onda vari film nei seguenti orari: 7.00 Pippi a bordo!, 8.45 Balto 2 – Il mistero del lupo, 10.30 Balto – sulle ali dell’avventura. Come sempre, prima di pranzo, vanno in onda Cotto e mangiato e Studio Aperto. Dopo di che, prima di Sport Mediaset, i telespettatori potranno seguire la replica dal daytime del GF Vip. Nel primo pomeriggio va in onda un episodio de I Simpson, seguito dai film Dennis la minaccia e Dennis la minaccia a Natale. Dopo Studio Aperto, alle ore 19.00 viene trasmesso Polar Express. Infine, in prima serata è previsto Up & Down – Un Natale normale.

Programmazione Natale 2020 in tv: gli altri canali

