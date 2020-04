Narcos Messico 3 ci sarà: quando esce e anticipazioni

Narcos Messico 3, prime anticipazioni: Félix Gallardo torna nella prossima stagione?

Quando esce Narcos Messico 3? Da quel che ci risulta, Netflix non ha ancora rinnovato ufficialmente la serie che ha fin ora narrato le vicende del cartello messicano: il creatore dello show ha però iniziato a svelare alcune anticipazioni sulla trama della prossima stagione. Dati i frame dell’ultima puntata della seconda stagione, si evince che il racconto proseguirà con le vicende dei cartelli che hanno abbandonato la confederazione di Guadalajara con a capo Miguel Ángel Félix Gallardo. Proprio riguardo quest’ultimo, i fan di Narcos si chiedono se avremo modo di ritrovare Diego Luna, l’attore che ha interpretato il ruolo del signore della droga.

Trama della terza stagione di Narcos Messico: Amado Carrillo Fuentes sarà il prossimo grande protagonista

Anche se Netflix non ha ancora rilasciato alcun annuncio ufficiale per il suo rinnovo, è facile intuire che la terza stagione di Narcos Messico sarà confermata. Dopo le vicende dell’ultima puntata della seconda stagione, quando abbiamo assistito all’arresto di Félix Gallardo (nel 1989 e condannato a 37 anni dietro le sbarre, ndr), nell’ultima scena gli spettatori lo hanno visto all’interno di una prigione che avvertiva l’agente della DEA Walt Breslin che il caos stava per iniziare. Infatti, i membri della confederazione hanno incastrato Félix per gestire autonomamente i loro territori. Stando a quanto affermato dal signore di Gaudalajara, è solo questione di tempo prima che scoppi una guerra ancor più sanguinosa e difficile da stanare per la DEA. Infine, Gallardo ha suggerito a Walt di sorvegliare Amado Carrillo Fuentes, capo del cartello di Juarez. Sarà lui, molto probabilmente, il nuovo grande protagonista della terza stagione.

“Penso che questo è il nostro addio al personaggio”

Riguardo ad un probabile ritorno di Miguel Ángel Félix Gallardo, lo showrunner ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Hollywood Reporter: “Penso che questo è il nostro addio a quel personaggio. Diego sta andando in una galassia molto, molto lontano! Sarà sempre con noi nello spirito e, onestamente, che incredibile privilegio lavorare con lui negli ultimi due anni. Lo amo”.