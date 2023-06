Naomi Campbell stupisce il mondo: è mamma bis, le reazioni

Naomi Campbell è madre per la seconda volta. All’età di cinquantatré anni, la supermodella ha dato l’annuncio, nella giornata di giovedì 29 giugno, attraverso il suo profilo Instagram, dove viene mostrata una foto del nascituro. Nel post, Naomi ha espresso tutta la sua gioia per questo lieto avvenimento.

L’annuncio sui social: le (tante) reazioni di vip e non

“Mio piccolo tesoro, sappi che sei stato amato oltre ogni limite e circondato da amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero regalo dal Signore, benedetto! Benvenuto ometto” si può leggere nella descrizione. La foto mostra Naomi tenere in braccio il bimbo appena nato. Madre e figlio si tengono la mano, a queste si aggiunge quella della primogenita, nata nel 2021.

Numerosi vip hanno fatto le congratulazioni a Naomi nei commenti sotto il post. Spiccano, tra i tanti, Donatella Versace, Ashley Graham e Claudia Shiffer. La foto ha ricevuto, nel giro di pochi minuti, migliaia di interazioni social, tutte volte a condividere la gioia espressa da Naomi per il lieto evento.

Naomi Campbell, una lunga carriera: moda e non solo

Naomi Campbell è nota ai più per la sua attività di modella, nonostante negli anni abbia ricoperto anche ruoli come attrice e si sia cimentata nel canto. Nella sua lunga carriera è stata testimonial di importanti brand legati al mondo della moda. Prada, Versace e Dolce & Gabbana sono solo alcuni nomi con cui ha collaborato. Naomi ha inoltre sfilato per tutte le più grandi case di moda al mondo, come Chanel, Ralph Lauren e Christian Dior.

Come attrice, Naomi Campbell ha debuttato nella serie televisiva I Robinson, nel 1988. Il debutto sul grande schermo è avvenuto grazie a Cool as Ice, nel 1991. Le apparizioni più importanti, tuttavia, si hanno negli anni dieci del duemila. Nel 2015 è entrata a far parte del cast della quinta stagione di American Horror Story, al fianco di Lady Gaga. Nello stesso anno, Naomi è comparsa anche nella serie Empire. Tra il 2017 e il 2019 fa parte del cast ricorrente della serie televisiva Star.

Per quanto concerne la carriera musicale, Naomi ha debuttato nel videoclip Is This Love di Bob Marley. In seguito, prese parte a videoclip di cantanti del calibro di Michael Jackson, Madonna e George Michael. Il debutto come cantante risale al 1992, con il singolo Cool As Ice, tratto dall’omonimo film e in collaborazione con il rapper Vanilla Ice. Il debutto da solista si avrà nel 1995 con il singolo Love and Tears.