Naomi Campbell, il manager: “Nessun matrimonio, chi è Al Turki”

Nessun matrimonio per Naomi Campbell. Ma, si proceda con ordine. Pochi giorni fa, si è diffusa la notizia secondo la quale la Campbell si sarebbe sposata col produttore cinematografico saudita Mohammed Al Turki. A riportare l’indiscrezione è stata Novella 2000, rivelando che la coppia avrebbe pronunciato il fatidico sì a bordo di uno yacht a Dubai. Il direttore della rivista, Roberto Alessi, ha dichiarato di aver ricevuto la soffiata da una fonte vicina ai neo sposi.

Il matrimonio, tenuto in gran segreto, non avrebbe lasciato trapelare alcuna fotografia, ma la fonte avrebbe descritto nel dettaglio gli abiti degli sposi: un abito in pizzo nero firmato Dolce&Gabbana per lei, e uno smoking bianco per lui. Tra gli invitati, si dice fossero presenti anche i figli della modella, nati tramite maternità surrogata nel 2021 e 2023. A quanto pare, nulla di tutto ciò è realmente accaduto, ma si sarebbe trattato di una fake news. Dopo la diffusione degli ultimi gossip, il manager di Naomi Campbell, Piero Piazzi, è intervenuto per fare chiarezza su queste presunte nozze.

“Le voci relative a un matrimonio tra Naomi Campbell e Mohammed Al Turki sono infondate”, ha dichiarato Piazzi. Non solo, il manager ha anche negato qualsiasi legame di natura sentimentale tra Naomi Campbell e il produttore cinematografico. I due sono infatti grandi amici di lunga data, ma non sarebbero coinvolti in nessuna relazione amorosa. Non è chiaro come questa fake news, completa di dettagli, sia emersa, ma la realtà pare essere ben diversa.

Dunque, non è chiaro quale sia oggi lo status sentimentale della modella britannica. In passato, è stata legata a personaggi come il bassista Adam Clayton, l’attore Jean-Claude Van Damme, l’ex pugile Mike Tyson e l’imprenditore Flavio Briatore. Inoltre, si mormora anche di storie con Robbie Williams, Puff Daddy, Louis Hamilton, Gerard Butler e l’ex membro dei One Direction, Liam Payne. Tuttavia, non è mai convolata a nozze con nessuno di loro, motivo per il quale la decisione di dire il fatidico sì a Mohammed Al Turki aveva generato tanto rumore.

Ma, secondo quanto riferito dal manager, i due sarebbero soltanto grandi amici. Questo spiega anche la frequente presenza del produttore sui social della modella, spesso accompagnata da affettuose dediche.