Nancy Brilli, il figlio è cresciuto: la grande rinuncia per amore di Chicco

Cosa fa oggi il figlio di Nancy Brilli nonché nipote di Nino Manfredi

È cresciuto il figlio di Nancy Brilli e Luca Manfredi. Francesco, detto Chicco, oggi ha 20 anni e studia a Londra Fashion business communication & media. Il nipote del grande Nino Manfredi si è trasferito in Inghilterra nel 2018 ed è contento del suo percorso universitario. Percorso che ha portato avanti con lezioni online e video conferenze anche nel periodo del lockdown. In un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze, Nancy ha ammesso di avere un ottimo rapporto con il suo erede. I due amano fare lunghe chiacchierate sulla musica e sul lavoro della Brilli. A detta di quest’ultima Chicco è molto interessato alla recitazione e gli sarebbe piaciuto provare a fare l’attore ma non voleva essere considerato solo il “figlio di” o “il nipote di”.

La grande rinuncia di Nancy Brilli per amore del figlio Chicco

Nancy Brilli è molto legata al figlio Chicco, avuto dall’ex marito Luca Manfredi con il quale è stata sposata dal 1997 al 2002. Fare la madre, però, comporta spesso qualche rinuncia e compromesso e pure l’attrice romana è stata costretta a farli. Come spiegato nell’ultima intervista rilasciata alla stampa, dopo la nascita di Chicco Nancy ha deciso di non accettare più fiction girate all’estero. Questo per non stare troppo lontana dal ragazzo, che aveva cercato e desiderato tantissimo. “Non me ne sono mai pentita, ma inevitabilmente ho perso un po’ il giro. Continuando a lavorare ma con ritmi meno intensi. E ora che lui è grande vorrei tornare a recitare nelle serie televisive”, ha dichiarato la 56enne.

Gli ultimi lavori e il bisogno d’amore di Nancy Brilli

Nancy Brilli ha recitato nel 2007 in Caterina e le sue figlie 2 per poi riapparire in tv nel 2016 in Matrimoni e altre follie. Al cinema, invece, l’attrice ha recitato parecchio con Fausto Brizzi: è nel cast di (solo per citare alcuni) Ex, Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi, Se mi vuoi bene. La Brilli si è dedicata molto al teatro e il suo ultimo spettacolo è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. In attesa di tornare a lavorare, Nancy si gode la singletudine anche se non ha nascosto di sognare un nuovo, grande, amore. Nel 2017 è finita la lunga relazione con il chirurgo estetico Roy De Vita: il rapporto tra il medico e l’attrice è andato avanti per ben quindici anni.