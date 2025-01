Nainggolan shock, il calciatore arrestato in Belgio: cosa è successo

La stampa belga ha riferito la notizia dell’arresto dell’ex calciatore del Cagliari, della Roma e dell’Inter, Radja Nainggolan. Le accuse che gli sono state rivolte sono abbastanza pesanti. Al momento è in corso l’interrogatorio nei suoi confronti. Capiamo meglio che cosa è successo e di cosa è stato accusato.

L’ex centrocampista del Cagliari, della Roma e dell’Inter, Radja Nainggolan, è stato arrestato questa mattina, lunedì 27 gennaio, in Belgio. A confermare la notizia è stata la Procura di Bruxelles attraverso il procuratore Julien Moinil, aggiungendo che Nainggolan figura tra gli arrestati e che “nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni”. Attualmente il calciatore si trova sotto interrogatorio. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime, ovvero presunto traffico di droga.

L’indagine riguarda difatti il traffico di sostanze stupefacenti dal Sudamerica al porto di Anversa. Questa mattina sarebbero quindi state effettuate una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. L’avvocato del centrocampista, Omar Souidi, ha fatto sapere che l’interrogatorio è attualmente in corso e per il momento non verranno rilasciate altre dichiarazioni in merito. Anche l’attuale squadra dove gioca Nainggolan, ovvero il Lokeren-Temse nella seconda divisione belga con il quale Radja ha debuttato venerdì, per il momento non ha rilasciato alcun commento sulla questione.

Nell’ottobre del 2022, il calciatore era stato arrestato dalla polizia di Anversa perché alla guida senza essere in possesso di una patente valida. Il documento, difatti, gli era stato ritirato l’anno precedente dopo essere stato fermato per guida in stato d’ebrezza mentre circolava oltre i limiti di velocità.

Chi è Radja Nainggolam

Radja Nainggolam è un calciatore belga, nato ad Anversa il 4 maggio 1988. Gioca nel ruolo di centrocampista ed attualmente indossa la maglia del Lokeren-Temse, con il quale ha debuttato lo scorso venerdì segnando anche un goal direttamente dal calcio d’angolo. Il calciatore ha giocato anche in alcuni club italiani. Ha debuttato nel Piacenza nel 2006, per poi giocare anche con il Cagliari, con la Roma e con l’Inter. Successivamente ha giocato nell’Anversa, squadra della propria città natale, nello SPAL e nella Bhayangkara.