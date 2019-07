Nainggolan, la moglie Claudia Lai ha il cancro: “Inizio la terapia”

Radja Nainggolan: il calciatore vive un incubo, la miglia Claudia Lai ha il cancro

Il male non risparmia nessuno! E questo lo sa bene Radja Nainggolan, il calciatore belga ora centrocampista all’Inter sta vivendo un vero incubo: la moglie Claudia Lai ha il cancro. Ad annunciare l’inizio della chemioterapia, la stessa Claudia su Instagram. Un messaggio lungo e straziante in cui si legge tutta la paura e la sofferenza per un brutto male. Per ora nessuna dichiarazione da parte del calciatore che, immaginiamo, stia vivendo uno dei periodi più brutti della sua vita. La coppia si è sposata nel 2011 e da questa unione sono nate due figlie: Aysha nel 2012 e Mailey nel 2016. Una battaglia dura quella che la famiglia tutta si trova ad affrontare soprattutto pensando al futuro delle piccole di casa.

Nainggolan moglie ha il tumore: il lungo post sui social

I fan del calciatore avranno appreso la notizia con grande sorpresa, come è successo anche a noi. Claudia Lai sembrava una ragazza piena di vita, bella e soprattutto felice. Ma solo un mese fa è arrivata la diagnosi che nessuno vorrebbe ricevere nella propria esistenza. Nel lungo post su Instagram, la moglie del calciatore belga spiega così le sue paure ed annuncia l’inizio della terapia: “È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo…È da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi…Le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria…“, scrive Claudia Lai sui social. E ancora: “Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita, la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata, paura è dire poco. Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia“.

Paura e dolore per la chemioterapia, Claudia Lai e il motto: mai perdere il sorriso

#maiperdereilsorriso, con questo motto, Claudia Lai cerca di farsi forza in un momento così duro. La Lady Nainggolan si fa forza, accanto a se ha la sua famiglia e i tanti amici che la sosterranno nel lungo cammino della chemio. In momenti come questi non esistono distinzioni di tifo o vecchi attriti: la salute e il benessere di una persona non conosce differenze.