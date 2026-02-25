Naike Rivelli, ira contro Fedez a Sanremo: “Sono sotto shock e sconvolta, ecco cosa ho visto”

Fedez, tanto per cambiare, finisce al centro delle polemiche. Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, si è resa protagonista di un pesante sfogo contro il rapper milanese per un episodio avvenuto a Sanremo nelle scorse ore. In un video pubblicato su Instagram, la 51enne, che in questi giorni si trova nella Città dei Fiori, ha attaccato l’ex marito di Chiara Ferragni, che al Festival gareggia insieme a Marco Masini. La donna ha dichiarato di aver assistito a una scena “sconvolgente”, accusando il cantante di scarsa umiltà. La vicenda è stata commentata da altre celebrità come Eva Grimaldi e Marco Melandri.

Festival di Sanremo, Naike Rivelli attacca Fedez: sfogo durissimo

“Ho visto una roba sconvolgente”, ha esordito Rivelli sul suo profilo Instagram. “Io – ha aggiunto – ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo”. Poi l’attacco durissimo nei confronti di Fedez e il paragone con sua madre: “Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non so che cosa”. La 51enne ha riferito che il rapper avrebbe ‘bloccato’ l’intera area hospitality del Festival presso il Palafiori di corso Giuseppe Garibaldi con i suoi bodyguard.

“Ha bloccato tutta casa Sanremo passando con qualcosa come sette persone come se fosse il re di stica**i… Tutti noi bloccati (…) Io volevo uscire per prendere una boccata d’aria e ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito”, ha continuato Rivelli che ha chiuso con un attacco alquanto opinabile, per usare un eufemismo: “Vorrei dire a tutti che a mio avviso gli uomini che girano con cinque, sei, sette guardie del corpo secondo me…”. La figlia di Ornella Muti ha concluso mimando con la mano le dimensioni di un organo genitale maschile di piccole dimensioni. “Pal*e zero… tutto zero (…) Non diventate così, fidatevi di me“, ha chiosato.

Ornella Muti concorda con la figlia, Marco Melandri applaude

L’intervento ha trovato il plauso di Ornella Muti che sotto al post ha fatto apparire un cuore rosso indirizzato alla figlia, trovandosi evidentemente d’accordo con il discorso fatto da quest’ultima. Anche l’attrice Eva Grimaldi ha commentato il contenuto della 51enne. “Purtroppo è una triste realtà”, ha scritto la compagna di Imma Battaglia. Sulla questione è intervenuto anche Marco Melandri, ex concorrente de L’Isola dei Famosi ed ex pilota. L’uomo ha battuto un colpo, piazzando al filmato di Rivelli delle emoji di mani che applaudono.

Rivelli ha anche risposto ad alcuni followers che hanno commentato la vicenda. “Davvero sono rimasta sotto shock. Manco Elton John che conosco si atteggia così. Una follia”, ha raccontato la 51enne conversando con un utente. Per il momento il rapper non ha replicato in alcun modo alle esternazioni di Naike. Non resta che attendere la versione del cantante per farsi un’idea chiara di quel che è accaduto. Viva Sanremo!