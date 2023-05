Naike Rivelli ha ricostruito il seno: perché ha dovuto rifarlo

Naike Rivelli, attrice italiana e figlia di Ornella Muti, si è sottoposta a un intervento di ricostruzione del seno. La donna ha voluto rendere participi tutti i suoi followers di questo importante giorno nella sua vita postando un’immagine sul suo profilo Instagram che la ritrae appena uscita dalla sala operatoria con una breve didascalia a raccontare che cosa le è successo: “Mi hanno ricostruito un seno.”

L’operazione e la clinica di lusso

Naike Rivelli ha scelto di affidarsi alla Smeraglia Clinic del dottor Silvio Smeraglia, una clinica molto famosa per interventi di chirurgia estetica soprattutto tra i personaggi del mondo dello spettacolo. A suo tempo la madre di Naike, Ornella Muti aveva partecipato all’inaugurazione della clinica e si era trattenuta nei discorsi inaugurali con Silvio Smeraglia, professore anima della location nonché medico chirurgo estetico, mentre veniva raccontato il funzionamento della tecnocosmetica a sostegno della chirurgia.

Dopo essersi ripresa dall’anestesia Naike ha voluto immediatamente aggiornare i suoi followers circa le sue condizioni, lasciandosi immortalare in una fotografia mentre era ancora sul lettino della camera operatoria: “I’m back”, ha scritto la donna aggiungendo anche qualche hashtag in cui parla dell’intervento che ha subito e in cui ringrazia pubblicamente il chirurgo che è riuscito a risolvere brillantemente il suo problema.

Le stories su Instagram e il motivo dell’operazione

“Ciao, sono ancora viva, lo dico per chi sperava altrimenti…”, così Naike Rivelli ha iniziato le stories Instagram dedicate alla sua operazione al seno. La Rivelli ha poi continuato il discorso mostrandosi in pigiama nella sua stanza d’ospedale: “Hanno fatto un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma, e, piano piano, ritorno”.

Naike non ha ancora rivelato quale sia stata la motivazione che l’ha portata a sottoporsi a questa operazione e a chi glielo ha domandato nei commenti ha semplicemente risposto: “Lunga storia”. Per il momento si tratta solamente di supposizioni ma sono in molti a credere che la Rivelli si stata costretta a sottoporsi all’operazione per poter rimuovere un nodulo. In questi casi infatti l’operazione di ricostruzione del seno è ormai considerata parte integrante del processo di guarigione della paziente, che consente di restituire alla donna l’immagine di sé che l’intervento ha per forza di cose modificato. Quando le condizioni lo permettono si tende a effettuare la ricostruzione già durante l’intervento di asportazione del tumore, in modo che venga permesso alla paziente di uscire dalla sala operatoria senza subire l’immagine della mastectomia.

A sostegno di questa ipotesi un post che Naike e la madre Ornella Muti hanno postato sui loro profili social solamente cinque giorni fa, dedicato alla lotta al cancro: “Abbiamo fatto un percorso incredibile negli ultimi 15 anni. Abbiamo cambiato così tanto nella nostra vita. Abbiamo lottato con il dolore e la malattia e questo ci ha trasformato, ci ha reso consapevoli, più forti, attenti alle cose importi. La salute, l’amore per se stessi e il prossimo, il rispetto dell’ambiente e degli animali, sono queste le cose che ci interessano. Sostenere coloro che si vogliono curare con cure palliative, sostenere chi lotta contro il cancro. Cercare di creare alternative ecosostenibili a quelle proposte dagli influencer, per sostenere quella gran parte dei giovani che si battono per un futuro migliore.”