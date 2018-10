Nadia Toffa risponde a chi le augura la morte sui social: interviene la Santarelli

Nadia Toffa risponde su Instagram a chi le augura la morte

Dopo il tanto atteso rientro a Le Iene, la conduttrice Nadia Toffa ricomincia a prendere il pieno ritmo del suo amato lavoro. Ma, se da una parte ci sta chi è contento e felice per il ritorno della iena su Italia 1, dall’altra ci sta pure chi sembra non digerirlo. La malattia che ha colpito la Toffa è ormai nota a tutto il mondo, anche perchè la stessa donna ne ha più volte pubblicamente parlato. Un duro e crudele messaggio emerge tra quelli che augurano a Nadia un dolce e sereno rientro. Il medesimo, viene immediatamente condiviso dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

Il messaggio dell’utente che augura la morte a Nadia Toffa

Un certo utente, probabilmente dopo la puntata de Le Iene, scrive: “Toffa, ma state tranquilli tanto presto finirà all’obitorio”. Davanti a tale insensibilità e altrettanta malvagità, ecco che arriva la puntuale risposta di Nadia: “Il signor Nappi è talmente frustrato che non ha niente di meglio da fare che augurare la morte degli altri. Lui ha vinto è il migliore. Non gli auguro comunque un cancro perchè so bene cosa voglia dire averlo e perchè amo la vita di chiunque. Anche dei cog…..i come lui. Forse se Dio l’ha messo al mondo qualcosa di buono dovrà fare. Siamo in attesa, illuminaci presto signor Nappi. Siamo in trepidazione”.

L’intervento di Elena Santarelli

Di seguito, tanti i commenti scritti sotto il post condiviso dalla stessa Toffa. Tra questi quello di Alessia Marcuzzi che recita: “Un cretino!”. E poi, quello che non poteva mancare, di Elena Santarelli: “Forse è più facile curare il cancro che queste bestie umane che riescono ad esprimere concetti che fatico a leggere”. A questo segue, poi, la risposta di Nadia: “Quanto hai ragione amica mia”.