La madre di Nadia Toffa a Domenica In: Mara Venier ferma il programma

Dopo Domenica Live, la madre di Nadia Toffa è stata ospite di Domenica In il 24 novembre. La donna ha presentato il libro postumo dell’inviata de Le Iene – Non fate i bravi – e ha raccontato il lungo calvario della figlia, scomparsa lo scorso agosto ad appena 40 anni. Un’intervista, quella su Rai Uno, toccante e intensa, che non ha lasciato indifferente né la padrona di casa Mara Venier né il pubblico a casa. Zia Mara – che ha conosciuto personalmente Nadia e qualche anno fa è stata ospite del suo programma Open Space – si è commossa più di una volta nel corso della chiacchierata con Margherita. E quando l’incontro è giunto al termine la Venier non è riuscita ad andare avanti e ha abbandonato lo studio. Mara era infatti pronta ad accogliere il prossimo ospite ma è stata sopraffatta dalle lacrime, che l’hanno spinta a fermarsi per qualche minuto. In aiuto della presentatrice la band di Domenica In, che ha improvvisato un’esibizione de Il mio canto libero di Lucio Battisti.

Cosa ha detto la mamma di Nadia Toffa a Domenica In

“Quella crisi, quello svenimento era dovuto a un tumore cerebrale. L’intervento andò benissimo, era stato tolto tutto perché era in una zona dove non c’era nulla. Ha dovuto affrontare un intervento molto lungo e non fu l’unico. Cinque in totali. Purtroppo era uno di quei tumori recidivi. Fino a quando rimaneva lì quel tumore, si poteva operare perché non intaccava nulla, non c’era niente di grave. Poi però dopo, il tumore cominciò a crescere”, ha raccontato Margherita Toffa a Domenica In.

È nata una fondazione benefica con il nome di Nadia Toffa

L’intero ricavato dell’ultimo libro di Nadia Toffa sarà devoluto alla Fondazione Nadia Toffa, che supporta diversi temi tra cui la ricerca oncologica e il sostegno alle persone della Terra dei Fuochi.