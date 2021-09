By

Barbara d’Urso un’amica presente e sincera, parola di Nadia Rinaldi. In una lunga intervista rilasciata a Diva e Donna, nella quale ha ripercorso tutta la sua vita privata e professionale, l’attrice romana ha ringraziato pubblicamente la conduttrice Mediaset. A quanto pare Carmelita è stata importante per la Rinaldi in un momento assai complicato e difficile

Alla rivista edita da Cairo Editore Nadia Rinaldi ha fatto sapere:

“Barbara d’Urso? Le voglio un gran bene. Mi è stata molto vicina in un momento difficile, dopo la separazione da mio marito”

Nadia Rinaldi si è separata da Francesco Toraldo nel 2012: la coppia ha avuto una figlia, Francesca Romana, che oggi ha tredici anni, frequenta la terza media e sogna di fare la veterinaria. Una rottura travagliata, difficile, per l’interprete 54enne. La vicinanza e il supporto di Barbara d’Urso – prima di tutto un’amica e poi una collega – ha sicuramente fatto la differenza.

Nadia Rinaldi ha voluto commentare anche la nuova formula di Pomeriggio 5. L’attrice è stata spesso ospite del programma di Canale 5 ma dopo il ridimensionamento di Mediaset il format si occupa principalmente di cronaca e attualità. Niente più gossip, spettacolo, diete alternative e trash per lasciare spazio ad argomenti decisamente più seri e concreti. A tal proposito la Rinaldi ha chiarito:

“Non so bene cosa sia successo, dei cambiamenti nei suoi programmi. Sono del parere che gli italiani sono liberi di scegliere cosa vedere. Certo, in questo momento non abbiamo bisogno di frivolezze e storielle amene. La gente ha conosciuto la morte, la sofferenza, ha scoperto la povertà. Giusto così. Meno te**e e meno cu*i. Detto questo, Barbara è una grandissima professionista”

I nuovi progetti lavorativi di Nadia Rinaldi

Archiviato il ruolo da opinionista nei format dell’amica Barbara d’Urso, Nadia Rinaldi è tornata a fare l’attrice a tempo pieno. A breve inizierà una serie tv con Teo Mammucari il cui titolo è top secret. A febbraio sarà protagonista di uno spettacolo teatrale al quale seguirà un altro nel 2023 con Katia Ricciarelli, al momento reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nadia Rinaldi si gode pure il successo del primogenito Riccardo Mandolini, avuto 21 anni fa dalla relazione – poi naufragata – con l’attore e regista Mauro Mandolini. Il ragazzo ha deciso di seguire le orme dei genitori e si sta dando da fare come attore. È diventato popolare tra i più giovani grazie alla serie tv Netflix Baby, accanto a Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Un successo di cui la Rinaldi va molto orgogliosa.

Dopo il divorzio da Francesco Toraldo Nadia Rinaldi si è tenuta alla larga dagli uomini. L’attrice ha ammesso che ha paura di iniziare un’altra storia d’amore perché non vuole più soffrire come accaduto in passato.