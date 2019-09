Nadia Bengala, confessione a Storie Italiane: “Ho sofferto di bulimia”

Nadia Bengala: l’ex Miss Italia confessa a Storie Italiane di aver sofferto di bulimia

A Storie Italiane si è tornato a parlare di disturbi dell’alimentazione con la presenza di Flavia Natalini, Miss Lazio 2019, questa volta accompagnata dalla mamma. Tra gli ospiti della puntata condotta da Eleonora Daniele anche due ex miss: Tania Zamparo (Miss Italia 2000) in collegamento e Nadia Bengala (Miss Italia 1988) presente invece in studio. Quest’ultima si è lasciata andare ad una confessione inedita, affermando di aver sofferto anche lei di bulimia quando era molto giovane. Tra i 15 e i 18 anni, infatti, mangiava continuamente e in grande misura, anche di nascosto, arrivando a pesare quasi 70 Kg. Peso eccessivo per lei. Solo con il tempo Nadia ha associato questa modo di fare ad un disturbo alimentare e afferma che però a lei non capitava di rigettare il cibo ingerito, ma anzi lo tratteneva a costo di star male. Il racconto della Bengala continua e così afferma che dopo la scuola ha invece smesso di mangiare per dimostrare di poter essere magra come le modelle. Così arriva a pesare solo 47 kg, andando praticamente sottopeso.

Storie Italiane, Nadia Bengala sul disturbo alimentare: “Mangiavo in modo abnorme”

“C’è stato un periodo che ero bulimica”, afferma Nadia Bengala nella puntata di mercoledì 25 settembre a Storie Italiane su Raiuno. Eleonora quasi sorpresa le chiede “Anche tu?” e così l’ex Miss Italia spiega: “Mangiavo in continuazione, mangiavo di nascosto e qualsiasi cosa capitasse”. Nadia racconta che ha associato questo disagio alla separazione dei genitori e ad altre problematiche a casa. La Bengala mangiava in modo “abnorme”, come lei stessa dichiara, ma non rimetteva come invece spesso accade alle bulimiche.

“Dovevo dimostrare che se tu non mangi dimagrisci”: le parole di Nadia Bengala

Il racconto di Nadia Bengala è abbastanza particolare e lascia un po’ spiazzati. La donna, dopo aver mangiato tantissimo, smette di mangiare per dimostrare di poter essere magra a chi l’aveva criticata parlando della sua costituzione. Arriva a pesare quindi solo 47 kg, andando ovviamente sotto peso. La donna spiega che voleva anche dimostrare che non mangiando si potesse dimagrire e afferma che ha fatto il tutto “scientificamente”. Alla fine a Tania Zamparo che le chiede se ha risolto davvero i suoi problemi, Nadia risponde di si.