Myrta Merlino, Tardelli la gela: “Niente nozze, ecco perché”

Marco Tardelli, ex allenatore di calcio e campione del mondo, ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna nella quale ha avuto modo di parlare della sua relazione con la celebre giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, e della volontà di convolare a nozze, esprimendo tutte le sue remore e perplessità sull’argomento. Un matrimonio che nel corso degli anni si è conquistato grande rilevanza nel panorama mediatico del nostro paese a causa dei numerosi rinvii e delle vicende professionali che hanno visto protagonisti i diretti interessati.

Tra le pagine del magazine, Tardelli è poi sceso nei dettagli raccontando a tutto tondo molti aspetti della sua vita, soffermandosi anche su quelli che sono i suoi sogni e progetti per il futuro sia lavorativo che personale.

La visione di Tardelli sul matrimonio

Marco Tardelli e Myrta Merlino stanno insieme ormai da sette anni e le loro vite si intrecciano tra necessità, impegni lavorativi e famiglia. La loro sembra essere la relazione perfetta, una salda conferma del forte sentimento che dapprima li ha avvicinati per poi farli diventare compagni di vita. La domanda che tutti si pongono quindi è: quando decideranno di coronare il loro sogno d’amore e convolare finalmente a nozze?

Lo stesso quesito che il giornalista del magazine Diva e Donna ha rivolto all’ex allenatore di calcio che, in maniera diretta e per nulla titubante ha affermato di non sentire attualmente la necessità di fare il grande passo: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso”.

Una risposta che ha lasciato a dir poco di stucco. A quanto pare, chi della coppia è sempre stato proiettato verso il matrimonio è Myrta mentre Tardelli ritiene che ci sia ancora tempo per pensare alle nozze, Attualmente nei pensieri dell’ex allenatore c’è la volontà di impegnarsi a fare il nonno, ruolo al quale, stando alle sue parole, deve ancora abituarsi: “Devo fare il nonno. Mi diverte, ma non sono ancora dentro nel ruolo. Li vado a trovare, ci parlo, sono carini, a volte un po’ cafoni, ma non sono molto identificato come nonno.”

Il futuro accanto a Myrta

Insomma, che le visioni della Merlino e del compagno circa il matrimonio siano diverse è ormai evidente. Nonostante ciò Tardelli ha rivelato che le cose nella coppia procedono molto bene, nonostante i mille impegni lavorativi e le conseguenti difficoltà nel passare del tempo insieme: “Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato”.

Nessuna crisi quindi tra i due, anzi, l’ex allenatore di calcio si è detto sicuro della presenza dell’attuale compagna nel suo futuro: “Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”.