Myrta Merlino, quarantena senza Tardelli: “Ecco dove lo vedo”. La giornalista di La7 si racconta: “Nozze? Questa emergenza ci ha aperto gli occhi”

La quarantena di Myrta Merlino: la giornalista e conduttrice de L’Aria che Tira (La7) si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi, spiegando che in questo periodo di reclusione ‘forzata’ vive con i suoi tre figli a Roma (tutti studiano all’estero, ma sono riusciti a rientrare in Italia). Chi non è con loro è Marco Tardelli, il compagno di Myrta. L’ex calciatore abita poco distante da lei, ma i divieti governativi sono chiari: niente contatti e niente ‘scappatelle’ in questo momento, c’è un’emergenza sanitaria senza precedenti da dover risolvere. Così, alla Merlino e a Marco non resta che darsi appuntamento per strada, in farmacia o in coda al supermercato per vedersi di persona. Naturalmente rispettando il distanziamento sociale e tutte le regole del caso.

“Marco Tradelli? Ho una cosa bella, me la devo tenere stretta”

“Mi manca molto. Prima il weekend era tutto per noi. Ora non si può”, spiega Myrta, riferendosi a Tardelli. La giornalista, pur di vederlo, racconta che organizza incontri fugaci: “Abitiamo vicinissimi e pur di vederlo approfitto delle commissioni. Ieri dovevo andare in farmacia e gli ho dato appuntamento per strada. Ci siamo incontrati in coda, ma a distanza e con la mascherina. Perché Marco è svizzero dentro. Le regole sono regole e non si sgarra. Sarà l’eredità di una vita da sportivo”. Lo sposerà un giorno? “L’emergenza ci ha aperto gli occhi su tante cose. Ti viene da pensare: ‘Ho una cosa bella, me la devo tenere stretta’”.

Myrta Merlino: i tre figli studiano all’estero ma sono riusciti tutti a rientrare a Roma durante la quarantena

Myrta ha affrontato anche il capitolo figli. Ne ha tre e tutti studiano all’estero. Fortunatamente Pietro e Caterina quando è scoppiata l’emergenza e il blocco dei voli erano di passaggio a Roma e ci sono rimasti. Qualche problema in più si è verificato per Giulio che era a Londra che, come è noto, ha ritardato a imporre il lockdown. Alla fine però anche il ragazzo è rientrato, per la pace della Merlino.