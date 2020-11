Myrta Merlino, L’Aria di Domenica: retroscena su Tardelli e Mara Venier

Myrta Merlino amplia il suo impegno per La 7 e da domenica 15 novembre 2020 andrà in onda anche nel giorno festivo con il talk L’aria che tira, già presente dal lunedì al venerdì nella fascia mattutina nel palinsesto della rete di Urbano Cairo. L’appuntamento domenicale invece è previsto al pomeriggio, dalle 14.05 alle 16.00. Non certo un orario semplice, visto che dovrà affrontare la concorrenza di Mara Venier su Rai Uno (Domenica In) e di Lucia Annunziata su Rai Tre (Mezz’ora in più), diretta ‘rivale’ visti i temi trattati. Circa le due conduttrici, intervistata dal Corriere della Sera, Myrta ha raccontato un curioso retroscena.

Merlino ha narrato che di recente ha contattato sia Annunziata sia Venier, ricevendo da entrambe un appoggio e un incoraggiamento circa la scelta audace di andare in onda su La7 la domenica pomeriggio. Non proprio una prassi, ha aggiunto Myrta, visto che la tv “è un mondo di iene”. Evidentemente ci sono delle piacevoli eccezioni, come ha potuto constatare lei stessa. La giornalista napoletana è poi passata a snocciolare un aneddoto privato.

Myrta è legata sentimentalmente all’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli, con il quale condivide una relazione da anni. La coppia ha più volte sottolineato come faccia fatica a coniugare gli impegni professionali con il desiderio di riservarsi momenti di svago comune. Ora Merlino ha un impegno in più e dunque si assottiglieranno ulteriormente le finestre temporali in cui godere del rapporto sentimentale. Come ha preso Tardelli la scelta della compagna di andare in onda anche la domenica?

“Mi odia perché non mi vede mai”, ha narrato Myrta al Corriere, con il sorriso sulle labbra. Insomma, pare che il ‘mister’ non abbia altra strada che rassegnarsi allo ‘stakanovismo’ della fidanzata, che tra un impegno e l’altro, trova pure il tempo per non far mancare nulla ai suoi tre figli avuti da relazioni precedenti.

L’aria che tira, la versione domenicale: ospiti e anticipazioni

La conduttrice campana ha reso noto come sarà organizzata la versione domenicale del talk. Innanzitutto ha puntualizzato che il punto fermo rimane l’informazione, ma che dall’altro lato non si vuole rinunciare a un clima disteso e a qualche risata. Insomma, ospiti e profili di prim’ordine dal mondo della politica, delle istituzioni e del giornalismo, ma nessuna bagarre ‘aggressiva’, che tanto va di moda ultimamente, sia sul piccolo schermo sia nel dibattito pubblico.

Al suo fianco ci saranno le presenze fisse di Gerardo Greco e del fumettista Vauro. Merlino ha anticipato anche che ci saranno due ospiti “quasi fissi”, vale a dire l’ex premier Mario Monti e l’attore Claudio Amendola. Per la prima puntata in onda in data odierna atteso, tra gli altri, il ministro degli esteri, Luigi di Maio.