Myrta Merlino: “Costretta a fermarmi”, retroscena sulla sua salute

Myrta Merlino è una delle giornaliste e conduttrici più affermate degli ultimi tempi. Pomeriggio 5 con lei ha preso un’altra forma anche se a molti telespettatori il suo modo di portare avanti la trasmissione non piace. Senza dubbio, è una donna determinata, dalla personalità molto forte e un carisma fuori dalle righe. Ha fatto della sua passione un lavoro e non perde occasione di coinvolgere il più possibile gli ospiti in studio e i telespettatori. Allo stesso modo pretende un team preparato che la supporti. Il confronto non le fa paura, anzi, nella maggior parte dei casi fa sì che la sua opinione emerga.

Tutto ciò ha, però, un prezzo e la giornalista lo sa bene tanto che qualche tempo fa è stata costretta a fermarsi e a ritrovare un equilibrio nella sua vita che aveva perso lungo la strada. Lo ha rivelato in un’intervista a cuore aperto a Ok salute e benessere e per l’occasione ha raccontato anche qualche retroscena sulla sua salute che in pochi conoscono.

Il racconto di Myrta Merlino

Nel numero in uscita di Ok salute e benessere Myrta Merlino ha rivelato di aver avuto problemi importanti alla tiroide che ha tolto quindici anni fa. Successivamente ha cominciato a soffrire di tonsilliti ricorrenti per cui si è dovuta sottoporre ad un intervento. L’operazione è servita per eliminare le tonsille. Nonostante ciò, il suo problema di salute persisteva e solo allora capì che c’era qualcos’altro da tenere sotto controllo.

Il retroscena

Nella lunga intervista, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha spiegato che il suo lavoro le stava facendo perdere la cognizione della vita. Dopo quattordici anni di diretta, è stata costretta a fermarsi. Lo stress si era accumulato e il suo corpo richiedeva una pausa da tutto. Non è stato facile capirlo fino a quando si sono verificati dei segnali lampanti che ha dovuto prima ascoltare e poi affrontare con un percorso di cure.

Il successo di Merlino

Tuttavia, non ha mai perso la voglia di mettersi in gioco e la voglia di lavorare non è mai venuta meno. Lo possiamo constatare dal suo modo di interagire con il pubblico e di guidare il programma di cui attualmente è responsabile. Grinta, tenacia, intraprendenza e determinazione non mancano mai sia nel riportare notizie leggere che quelle di cronaca o attualità.

E nonostante la sua carriera sempre in ascesa e in continua evoluzione, Merlino ha sempre tenuto a sottolineare la sua priorità: i suoi figli. Infatti, i più attenti avranno potuto notare la biografia su Ig che rispecchia a pieno la sua personalità: “Orgogliosamente donna e mamma”.