Myrta Merlino addio a Pomeriggio 5: toto-nome per la sostituzione

Da tempo circolava la voce che per Myrta Merlino questo sarebbe stato l’ultimo anno alla conduzione di Pomeriggio 5. Oggi, tale indiscrezione è stata ufficializzata. La giornalista condurrà la sua ultima puntata il 6 giugno, per poi salutare il pubblico e voltare pagina, dedicandosi a nuovi progetti. La notizia del suo addio ha suscitato curiosità su chi prenderà il suo posto ed il toto-nome sul sostituto è già iniziato.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5

Soltanto due anni fa l’arrivo di Myrta Merlino aveva acceso le speranze dei telespettatori, desiderosi di vedere Pomeriggio 5 sotto una nuova veste. Tuttavia, a distanza di tempo, quelle aspettative sono andate deluse e la presenza della giornalista non ha soddisfatto le esigenze del pubblico.

Ma la domanda che molti si pongono è: che ne sarà di Myrta Merlino? Non vi sono ancora notizie certe al riguardo, ma secondo quanto riferito da Dagospia, la giornalista potrebbe rimanere all’interno della famiglia Mediaset. Sarebbe, infatti, in trattativa per un possibile trasferimento su Rete 4, alla conduzione di un programma d’informazione in prima serata. Se l’indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, per lei si tratterebbe di un ritorno alle origini, dato che in passato la professionista ha lavorato nel campo di talk show e attualità politica.

Per certi aspetti, per la giornalista si prospetterebbe un’evoluzione positiva da un punto di vista professionale, abbandonando totalmente l’intrattenimento che, secondo l’opinione pubblica, non rispecchia le sue corde.

Chi la sostituirà

Mentre sui social e il web è iniziato il toto-nome sul possibile sostituto, da parte di Mediaset non è stata rilasciata alcuna dichiarazione sia sull’addio di Myrta Merlino che sul nuovo conduttore del programma Pomeriggio 5. I telespettatori vorrebbero vedere alla guida della trasmissione pomeridiana Veronica Gentili, attualmente presentatrice di Le Iene e dell’Isola de famosi. La giovane giornalista sta conquistando la stima e l’affetto del pubblico italiano che ormai la segue e la sostiene in ogni occasione. Sarà per la sua saggezza, educazione e rispetto, per il modo in cui si mostra, senza mai eccedere. Insomma, tutti fanno il tifo per lei. C’è poi Federica Panicucci, già alla conduzione di Mattino 5 e poi ancora Simona Branchetti che già in diverse occasioni ha sostituito la Merlino.

Qualcuno ha fatto il nome anche di possibili conduttori come Dario Maltese o Alfonso Signorini. Che sia arrivato il momento di cambiare totalmente la veste del programma in onda da lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5? Il pubblico è curioso e non vede l’ora di scoprire quale sarà l’epilogo della trasmissione.