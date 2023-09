Myrta Merlino a Verissimo: il debutto su Canale5 e la vita privata

Il 4 settembre ha debuttato su Mediaset al timone di Pomeriggio 5 e oggi, sabato 9 settembre, Myrta Merlino è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La celebre giornalista ha avuto modo di esternare la sua grande emozione e gratitudine per l’importante incarico affidatole da Mediaset in qualità di sostituta di Barbara d’Urso nel celebre talk show pomeridiano di Canale5. Incarico per il quale Myrta Merlino ha rivelato di essersi impegnata molto lavorando tutta l’estate e regalandosi solamente un vacanza ad agosto nella sua amata Pantelleria per ricaricare le pile.

Giorni che le hanno permesso anche di passare dei momenti speciali con il compagno ma soprattutto con i suoi figli, cercando di recuperare il tempo che il lavoro ha tolto alla sua sfera privata negli ultimi dodici anni. A proposito di figli, nel corso dell’intervista Myrta Merlino si è anche commossa per le parole dedicatole dalla figlia Caterina come incoraggiamento per questa nuova avventura.

Myrta Merlino e il nuovo Pomeriggio 5

Si è appena conclusa la prima settimana di conduzione di Pomeriggio 5 e Myrta Merlino ha confessato come in realtà questi cinque giorni le siano sembrati un anno: “Sono arrivata molto ansiosa, cosa che non mi capitava da anni. Io faccio questo mestiere da tanto tempo però quando cambi tutto, cambi casa perché Canale 5 è una casa, cambi pubblico, format e orario si tratta di una prima volta di quelle che non si dimenticano più.”

La giornalista ha rivelato di aver provato una grande emozione durante la prima puntata del talk show, un sentimento dovuto alla grande umiltà che la stessa Merlino ha rivelato di coltivare ancora e che quindi l’ha portata a sperimentare la naturale paura che hanno tutti nel momento in cui si buttano in una nuova esperienza.

La vita privata e le difficoltà

Proseguendo nell’intervista Myrta Merlino è poi passata a ricordare i momenti salienti della sua vita privata. Primo tra tutti il matrimonio con Domenico Tucci e la nascita dei primi due figli, i gemelli Pietro e Giulio.

“Mi sono sposata molto giovane e sono rimasta incinta non volendo rimanere incinta”, ha iniziato a spiegare la giornalista. “Era troppo presto perché avevo avuto una proposta di lavoro a Roma. Quando ero incinta di sette mesi il mio primo marito ebbe un incidente molto grave in motocicletta e restò in coma per quasi tre mesi.”

Un momento molto difficile nella vita di Myrta Merlino che, con il marito in ospedale in fin di vita, si è trovata a dover affrontare il suo primo parto da sola, o meglio contando solo sull’aiuto dei suoi genitori. Nonostante tutto però la giornalista lo ha ricordato come un punto di svolta della sua vita, che le ha permesso di crescere e di diventare una donna matura e responsabile.

Dopo circa tre anni arrivò una proposta di lavoro che Myrta non potè assolutamente rifiutare: Giovani Minoli le propose di trasferirsi a Roma e lavorare in televisione. Una decisione inaspettata e per la quale venne considerata da tutti un’incosciente nonostante, con il senno di poi, possa essere considerata una scelta lungimirante e che le permise di costruirsi una vita migliore per sé e i suoi figli.

Nella Capitale conobbe poi il suo secondo marito Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, dal quale ebbe la sua terza figlia Caterina.

Il ricordo della mamma e il rapporto con il papà

La giornalista è quindi passata a ricordare i genitori. Parlando della mamma, Myrta Merlino ha rivelato di aver avuto una madre molto particolare ma allo stesso tempo piena di vita. Il fatto che non sia più con lei ancora oggi le provoca grande dolore e senso di mancanza. La giornalista ha poi rivelato di avere una strana abitudine che mette in pratica prima di ogni evento importante: scrivere un messaggio a sua mamma con la convinzione che lei li possa leggere e in qualche modo aiutarla.

“Ho questa stupida idea che se le mando delle cose, un messaggio sul cellulare, in qualche modo le recepisce. Le ho scritto: ‘Mammina ho bisogno di te, adesso mi devi stare vicino'”.

Parlando invece del padre Myrta ha rivelato essere molto diverso dalla mamma, chiuso e riservato. Uomo colto e raffinato, Giuseppe Merlino è il primo fan della figlia e non si perde mai una puntata di Pomeriggio 5: “Si sta molto divertendo a vedere Pomeriggio 5, non l’avrei mai pensato.”

A quel punto Silvia Toffanin ha mandato in onda un breve videomessaggio che il papà della giornalista ha voluto dedicarle. Un regalo del tutto inaspettato considerando l’indole dell’uomo.

L’amore per Marco Tardelli

A febbraio 2023 Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli sono andati a convivere. Nel corso dell’intervista quindi Silvia Toffanin ha approfittato per chiedere alla giornalista come fosse andato il trasloco: “È stato una tragedia anche perché lui è ordinatissimo mentre io sono molto disordinata. Io ho quantità di cose mostruose e lui invece è uno che è essenziale. Mi continuava a dire di buttare le cose e io disperata continuavo a nasconderle nelle scatole.”

Per concludere tutti si aspettavano la fatidica domanda sul matrimonio: “Il matrimonio per due come noi che l’hanno già fatto non è proprio una necessità. Però tutti e due abbiamo finalmente voglia di dire quella frasetta che spesso si dice un po’ troppo presto e in maniera inconsapevole, ovvero finché morte non ci separi. Io e Marco abbiamo proprio l’idea di essere a casa: io ho trovato casa in lui e lui ha trovata casa in me.”