Musica che unisce Rai Uno: cast, ospiti e numero puntate

In onda Musica che unisce, cosa vedremo nella maratona musicale a sostegno della Protezione civile

Musica che unisce è uno show ideato da Latarma Management che andrà in onda martedì 31 marzo su Rai Uno a partire dalle 20.35. Si tratta di una maratona musicale che offrirà al pubblico uno spettacolo ricco di contenuti volto a sostenere la raccolta fondi a favore della Protezione Civile in questo momento di seria difficoltà dovuto alla diffusione del Coronavirus. Tanti i cantanti che parteciperanno alla maratona e che si sono messi a disposizione a titolo totalmente gratuito. Prima dei dettagli però preferiamo scrivervi subito le modalità con cui poter donare: potete effettuare o un bonifico a “Banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Via del Corso, 226 Roma” con Iban “IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM” indicando come causale “Musica che unisce”, oppure seguire le pochissime indicazioni nella piattaforma Forfunding messa a disposizione da Intesa Sanpaolo, precisamente al link musicacheunisce.forfunding.it. Veniamo subito al cast completo.

Musica che unisce, tutti i cantanti che hanno aderito all’iniziativa

I cantanti che hanno deciso di partecipare a Musica che unisce proporranno delle esibizioni live realizzare dalle loro abitazioni: un’idea molto carina, bisogna dirlo, che sicuramente ci offre uno spettacolo diverso dal solito. Al momento hanno deciso di parteciparvi:

Alessandra Amoroso;

Andrea Bocelli;

Brunori Sas;

Calcutta;

Cesare Cremonini;

Diodato;

Elisa;

Emma;

Ermal Meta;

Fedez;

Francesca Michielin;

Francesco Gabbani;

Gazzelle;

Gianni Morandi;

Gigi D’Alessio;

Levante;

Ludovico

Einaudi;

Mahmood;

Maneskin;

Marco Mengoni;

Negramaro;

Paola Turci;

Riccardo Cocciante;

Tiziano Ferro;

Tommaso Paradiso.

Cast Musica che unisce, anche personaggi dello sport e dello spettacolo

A partecipare a Musica che unisce non saranno solo i cantanti ma anche molti volti noti dello sport e dello spettacolo per un cast che difficilmente ambiamo visto in questi anni, a testimonianza del fatto dell’importanza della maratona in un momento del genere. Al momento sappiamo che del cast faranno parte:

Andrea Dovizioso;

Bebe Vio;

Federica Brignone;

Federica Pellegrini;

Luca Zingaretti;

Paola Cortellesi;

Roberta Vinci;

Roberto Bolle;

Valentino Rossi.

Musica che unisce, quando e dove va in onda e per quante puntate

Musica che unisce è stato realizzato con il contributo di Comunicarlo srl e con il supporto di Rai, Vivo Concerti, Live Nation, Friends & Partners, Ponderosa, Facebook Italia, Raiplay, Spotify Italia, YouTube Italia, R & P Legal e di Marco Pontini. Grandi nomi dunque per uno show che sarà trasmesso al momento in una sola puntata e che forse chissà potrebbe essere riproposto nel caso in cui dovesse andare bene. Ricordiamo che la messa in onda di Musica che unisce è prevista non solo su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play e sui canali YouTube e Facebook Rai; sarà possibile guardarlo anche sul sito ufficiale dell’iniziativa musicacheunisce.it. Non ci resta che augurarvi una buona visione ricordandovi di donare: anche una piccola somma va bene in un periodo come questo!