Mr. Wrong, anticipazioni dal 7 all’11 giugno 2021

La popolare soap opera turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore – in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 alle 15,30 circa su Canale 5 – prosegue a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo. Dismessi i panni di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno, Can Yaman ricopre quelli di un affascinante ristoratore.

La nuova storia d’amore targata Mediaset e prodotta dalla Gold Film di Faruk Turgut è destinata a far battere i cuori delle telespettatrici italiane. Sono già in tanti ad essersi innamorati ai due personaggi principali, Ozgur e Ezgi, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Ozge Gurel.

Cosa succede nelle prossime puntate lo svelano gli spoiler degli episodi turchi. La serie tv, infatti, è stata già mandata in onda lo scorso anno sul canale Fox Turchia. Pronti per scoprire il sequel della narrazione di Mr. Wrong – Lezioni d’amore?

Lunedì 7 giugno

Ozan sembra maturare un certo interesse nei confronti di Deniz. Ma non è tutto, perché arriva anche una proposta d’affari, cioè quella di curare gli aspetti legali del locale di cui è comproprietario con Ozgur. Quest’ultimo però sembra essere completamente escluso e non coinvolto in tale decisione.

Martedì 8 giugno

Gli spoiler annunciano che Ezgi non fa ciò che aveva promesso a Ozgur. La ragazza viene assunta come PR per il ristorante di Ozgur, ignorando però che la proprietà dello stesso sia del suo vicino di casa. Una situazione tipica della commedi romantica, che crea non pochi colpi di scena.

Mercoledì 9 giugno

Ezgi ha un rimorso di coscienza e ritorna sui suoi passi. La ragazza si pente di aver lasciato in asso il suo vicino, che invece ha dimostrato gentilezza nei suoi confronti. La PR decide quindi di mantenere fede all’accordo preso con Atasoy, quindi lo accompagna al matrimonio.

Giovedì 10 giugno

I due protagonisti di Mr. Wrong sono costretti a mettere in scena una farsa. Atasoy finge di essere Serdar, il dottore con cui doveva uscire Ezgi. Una situazione surreale, che crea alcuni momenti di puro divertimento e di leggerezza tra i due e non solo.

Venerdì 11 giugno

La puntata di fine settimana di Mr. Wrong è a dir poco adrenalinica. Come fu per Can Divit e Sanem Aydin in Daydreamer – le ali del sogno, anche i due protagonisti di Bay Yanlis si ritroveranno in un’isola deserta nel Mar della Marmora. I due presto scoprono che quel fazzoletto di terra altro non è che il covo di una pericolosa banda di criminali.

Per sapere come prosegue quindi la narrazione di Mr. Wrong – Lezioni d’amore non rimane quindi che collegarsi da lunedì 7 giugno alle 14,45 circa su Canale 5.