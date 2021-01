Mr. Bean va in pensione: l’annuncio di Rowan Atkinson

Mr. Bean va in pensione. A comunicarlo è stato lo stesso attore Rowan Atkinson. La star ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Times in cui ha espresso tutte le sue emozioni nei confronti un personaggio che ha accompagnato gran parte della sua carriera d’attore.

Atkinson si è detto stanco di vestire i panni dell’ometto comico. Non solo, ha anche affermato di vivere in maniera stressante la sua presenza in scena. E ha proceduto dicendo che molto probabilmente invece continuerà a prestare la sua voce al cartone animato dedicato alla serie di Mr. Bean. “E’ diventato stressante continuare a vestirne i panni sulla scena”, ha confessato l’attore.

Rowan Atkinson ha poi spiegato le motivazioni delle sue affermazioni. La celebre star inglese ha svelato di sentire troppo il peso della responsabilità che coinvolge l’attore sulle scene. Inoltre non si diverte più come una volta. Forse proprio perché non riesce a svolgere più alla leggera il suo lavoro. Si è quindi rilvoto con queste parole a Radio Times:

“E’ più facile interpretare Mr. Bean con la voce che visivamente. Non mi diverte più farlo, non è piacevole il peso della responsabilità che avverto. E’ stressante ed estenuante, non vedo l’ora di finirla”.

Rowan Atkinson ha preso dunque una posizione estrema nei confronti di un progetto che lo accompagna dal 1990 e ha cresciuto un’intera generazione di bambini e giovanissimi, ormai adulti. Oltre alla carriera sviluppata all’interno della comica serie tv, Atkinson è conosciuto nel panorama internazionale per aver lavorato nel cinema. Alcuni film tra i più recenti sono stati: Scooby-Doo, regia di Raja Gosnell nel 2002, diverse pellicole di Johnny English, in cui in alcuni di questi ha fatto anche da sceneggiatore e produttore e Love Actually – L’amore davvero (Love Actually), diretto da Richard Curtis nel 2003.

Rowan Atkinson ha anche intrapreso la carriera di doppiatore, oltre che del cartone animato Mr. Bean, anche del celebre Il re leone (The Lion King), regia di Roger Allers e Rob Minkoff nel 1994.

Mr. Bean, chi era il personaggio interpretato da Rowan Atkinson

La serie tv racconta le vicende della quotidianità di un divertente uomo britannico alle prese con la sua vita decisamente comica. Il suo compagno d’avventure è un orsacchiotto di peluche, Teddy, che è il suo migliore amico. Il suo completo marrone, sempre uguale in ogni puntata e la sua macchina verde acido, un’utilitaria Mini che chiude con un lucchetto, rappresentano i segni distintivi del personaggio.

Le puntate si svolgono tra l’astio nei confronti di una Reliant Regal Supervan III celeste, che spesso gli ruba il parcheggio; i tentativi amorosi e spesso disastrosi nei confronti di una ragazza di nome Irma Gobb e le uscite con i suoi due unici amici, oltre a Teddy s’intende, Rupert e Hubert.