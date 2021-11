Morto Virgil Abloh: chi era e le reazioni dei VIP

Un grave, gravissimo lutto colpisce il mondo della moda internazionale. Si è spento quest’oggi, 28 novembre, a soli 41 anni Virgil Abloh. Stiamo parlando, per quelli di voi che non lo conoscessero, il direttore creativo di Louis Vuitton dal 2018 e il fondatore del brand Off-White. Abloh si è spento dopo aver lottato per anni contro un tumore raro (tenuto nascosto a tutti) contro al quale, alla fine, il suo corpo si è arreso.

Ad annunciare la sua prematura scomparsa è stato il brand LVMH, che fa a capo al noto marchio di lusso, con un lungo post pubblicato sui social. Virgil Abloh, statunitense di origini ghanesi, era stato fra le altre cose uno dei collaboratori di punta di Kanye West, di cui aveva curato anche le copertine di un paio di album.

La notizia della scomparsa di Virgil Abloh, giunta come un fulmine a ciel sereno, è stata comprensibilmente accolta con sgomento dal mondo intero. Immediatamente il nome dell’imprenditore è schizzato in vetta ai TT italiani e internazionali ed è diventato protagonista di post e stories di moltissime celebrità.

Fra i VIP che hanno ricordato sui social Virgil Abloh, tra gli altri, l’attrice Nina Dobrev (“Ho il cuore spezzato, riposa in pace” ha commentato via Stories), Giulia Salemi (“Non ci posso credere, la vita è davvero un soffio”), Lapo Elkhan, Fabio Rovazzi (“Non ci posso credere”) o ancora Antonio Spinalbese.

Ho saputo che ci ha lasciato poco fa Virgil Abloh, un amico. Non solo un grande creativo, ma una persona che ha rivoluzionato la moda maschile. Sono dispiaciuto dal profondo del cuore. Una ispirazione per le future generazioni. Mancherà moltissimo ???????????????????????????????? — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 28, 2021

Chi era Virgil Abloh: la sua biografia

Abloh nasce il 30 settembre 1980 a Chicago. Cresce a Rockford, dove si forma presso la Boylan Catholic High School. Dopo aver ottenuto la laurea in ingegneria civile presso la University of Wisconsin–Madison, inizia a lavorare nel mondo della moda nel 2009. Proprio in questo periodo inizia a muovere i suoi primi passi in Fendi, come stagista, e sarò proprio qui che conoscerà quello che diventerà uno dei suoi migliori amici, come Kanye West. Ben presto aprirà il suo primo negozio a Chicago, chiamato RSVP Gallery, uno step iniziale a quella che diventerà molto presto una carriera scintillante nel mondo fashion.

La consacrazione arriverà infatti nel giro di circa 4 anni: nel 2013 aprirà infatti la sua prima vera casa di moda, la Off White, azienda di lusso italiana con sede a Milano. Da qui nasce l’amore, la stima e l’affetto che molti dei nostri influencer e artisti hanno maturato nei suoi confronti.