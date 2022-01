Morto Sidney Poitier: è stato il primo attore afroamericano a vincere l’Oscar

È morto Sidney Poitier, la leggenda di Hollywood che spianò ai colleghi afroamericani la strada verso il successo. Infatti, fu il primo attore di colore a vincere l’Oscar. Aveva 94 anni ed è rimasto nella memoria di tantissimi spettatori di tutto il mondo con i film Indovina chi viene a cena e La calda notte dell’ispettore Tibbs. Non sono, ovviamente, le uniche pellicole che l’hanno visto in scena nel corso degli anni. Ancora non sono state confermate le cause della sua morte.

Viene sicuramente ricordato come il primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore protagonista, nell’anno 1964. Nello stesso anno vinse anche l’Academy Award per il suo ruolo in I gigli del campo, grazie al quale trionfò al Golden Globe. La notizia sulla morte di Sidney Poitier, la cui carriera nel mondo del cinema prese inizio alla fine degli anni 40, è stata annunciata da Fred Mitchell, ministro degli Esteri delle Bahamas.

Non è stato solo un attore, ma anche un regista. L’American Film Institute l’ha inserito al 22esimo posto della classifica delle più grandi star della storia del cinema.

Chi era Sidney Poitier

Il mondo del cinema piange la morte di Piotier, il primo attore afroamericano ad aver conquistare un’importante posizione a Hollywood. Nato in Florida, il 20 febbraio 1927, si arruolò nell’esercito durante la seconda guerra mondiale. Si ritrovò a lavorare con pazienti psichiatrici nell’ospedale della Veteran’s Administration a Northport. Non riuscì a tollerare le maniere con cui venivano trattati i ricoverati e finse di avere una malattia mentale per avere il congedo.

Ed ecco che dopo aver lavorato come lavapiatti, riuscì ad avere un posto nell’American Negro Theater a seguito di un’audizione. Nel 1958 fu nominato come migliore attore protagonista con La parete di fango e vince il premio BAFTA. Sei anni dopo conquistò l’ambito premio Oscar e il Golden Globe, con I gigli del campo. Negli anni successivi divenne sempre più famoso grazie alle sue interpretazioni in Virgil Tibbs, La calda notte dell’ispettore Tibbs, Indovina chi viene a cena? e Sulle tracce dell’assassino.

Si sposò nel 1976 con l’attrice canadese Joanna Shimkus, conosciuta sul set 7 anni prima. Fino alla premiazione del collega Louis Gossett Jr. nel 1983 per il film Ufficiale e gentiluomo come miglior attore non protagonista, Sidney Poitier è stato l’unico attore di colore insignito della massima onorificenza cinematografica.