È morto Sean Connery, addio al James Bond più amato di sempre

È morto Sean Connery. Una notizia che rende questo 2020 ancora più triste di quanto già non lo sia. Prosegue la lista dei grandi nomi del cinema e dello spettacolo a cui il pubblico è costretto a dire addio. Connery ha reso celebre uno dei personaggi del grande schermo più amati di sempre, ovvero James Bond, l’indimenticabile agente segreto 007. Proprio lui è stato il primo interprete della saga di James Bond. Con questo personaggio ha vinto un premio Oscar e tre Golden Globe nella sua lunga e ricca carriera.

L’attore aveva 90 anni e si è spento oggi, sabato 31 ottobre 2020. Tutto il mondo gli sta dicendo addio, era infatti tra i volti più amati e riconosciuti a livello internazionale. Connery si era ritirato dalle scene nel 2003, forse a causa di una malattia che però la famiglia non ha mai confermato in via ufficiale. Negli anni si è mormorato di una malattia neurodegenerativa, e potrebbe essere questa la causa della sua morte, ma non c’è conferma.

La sua famiglia non ha mai proferito parola sul motivo che ha spinto Connery a lasciare il cinema ben diciassette anni fa. Sono riusciti a mantenere riserbo su tutto, la loro privacy è sempre stata salvaguardata e non è mai trapelato nulla in merito alla sua malattia o presunta tale. Il mondo oggi dice addio a uno dei grandi miti del cinema internazionale.

Nato a Glasgow nel 1930, Connery ha collezionato successi dopo successi nella sua lunga carriera. Ha iniziato a recitare all’età di vent’anni circa, ma il grande successo è arrivato nel 1962 con il ruolo di James Bond, pure se inizialmente non tutti i membri della produzione erano d’accordo. Qualcuno lo riteneva troppo grezzo nella recitazione, ma di sicuro è valsa la pena correre il rischio. Alla fine, però, è riuscito a sganciarsi da questo ruolo seppure ingombrante e la sua carriera è proseguita con tanti altri successi, senza l’ombra dell’agente 007.

Dopo aver incantato e conquistato milioni di persone in tutto il mondo, oggi sono in tantissimi a essere scossi dalla notizia della morte di Sean Connery.