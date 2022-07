Ci sarebbe un malore improvviso dietro la scomparsa dell’interprete, ricordato per il ruolo di Antonio Parmesan e non solo

È morto l’attore Roberto Nobile e la notizia sta lasciando di sasso il mondo della tv, del teatro e del cinema. Nobile aveva soltanto 74 anni, se l’è portato via un malore improvviso. Queste le prime notizie giunte insieme alla triste notizia della sua dipartita. L’attore ha ricoperto non solo ruoli importanti in ogni ramo della recitazione, ma ha vestito i panni di personaggi entrati nel cuore degli spettatori del piccolo schermo.

Per tanti anni Nobile ha indossato la divisa di poliziotto ed è entrato nelle case degli italiani nel ruolo di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia. Il personaggio era il più anziano del commissariato, ovvero il X Tuscolano, rimasto nel cuore degli spettatori. Parmesan era addetto alle ricerche e all’archivio, aveva una spiccata dote nel rintracciare pregiudicati con pochi indizi in mano. Ed era anche il più saggio. La fiction è andata in onda su Canale 5 dal 2000 al 2012, per undici stagioni. Roberto Nobile ha recitato dalla prima all’ottava stagione, poi ha dato il suo addio alla serie tv.

Un altro suo ruolo molto amato dal pubblico è quello di Nicolò Zito in Il Commissario Montalbano. Nella serie con Luca Zingaretti ha recitato il ruolo di un giornalista, complice e consigliere del commissario in tante indagini. Ma la morte di Roberto Nobile non ha recato tristezza solo a chi lo ha apprezzato in Distretto di Polizia e Il Commissario Montalbano. La sua carriera è ricca di ruoli importanti anche in teatro, dove è sempre rimasto attivo, e anche nel cinema. In tv aveva debuttato con La Piovra, poi ha recitato anche in Una Grande Famiglia. Al Cinema ha lavorato con Pupi Avati, Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti e tanti altri. La sua ultima opera in teatro è stata La Metamorfosi di Ovidio.

Nobile era nato a Verona l’11 novembre del 1947, avrebbe compiuto 75 anni a novembre 2022, ma aveva origini siciliane, di Ragusa per la precisione, ed era ormai romano di adozione. Non si sa altro sul malore improvviso che lo ha colpito, non è da escludere che emergano ulteriori dettagli nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Il pubblico così come tanti colleghi stanno ricordando e ricorderanno l’attore dopo la sua morte improvvisa.