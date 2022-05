Morto Richard Benson, aveva 67 anni: l’annuncio e perché viene ricordato

È morto Richard Benson. Il musicista si è spento oggi, martedì 10 maggio 2022, e ad annunciare la sua scomparsa è stato un annuncio sui social. Benson è stato un musicista e personaggio televisivo italiano di origine britannica. Nel corso degli anni è apparso in diverse trasmissioni televisive ed è stato un esponente della musica underground degli anni Settanta. Ha fatto parte di un gruppo musicale, Buon vecchio Charlie, che però ha pubblicato un solo album. In tv è stato il volto di alcuni programmi dedicati alla musica, tra cui Radio Rock negli anni Novanta.

Richard Benson è morto all’età di 67 anni, compiuti lo scorso marzo. Sulla pagina Facebook dell’artista è stato pubblicato il triste annuncio. Chi ha scritto il messaggio si è detto molto dispiaciuto di dover dare la notizia più brutta possibile. “Ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta”, si legge ancora. Benson si è spento oggi, ma pare che non molto tempo fa abbia detto che se fosse morto, sarebbe morto felice. Così, almeno, si legge nell’annuncio della sua dipartita.

In pochi minuti il post è stato commentato da centinaia di fan che si son detti dispiaciuti per la morte di Richard Benson. Il musicista è stato protagonista soprattutto dell’ambiente popolare romano, comprese alcune emittenti locali. La fama è arrivata con alcuni spettacoli dal vivo che terminavano con un lancio di oggetti sul palco. Insomma, è sempre stato un personaggio misterioso e controverso. Anche le sue origini britanniche non sarebbero mai state accertate.

I dubbi sulle origini di Richard Benson sono nati perché l’unico indizio sulle sue origini britanniche è il passaporto. Sul documento risulta nato a Woking, un paese vicino Londra. Questo passaporto però è comparso su un sito dedicato al musicista e per questo non è servito a dissipare i dubbi. Per tanti, infatti, il suo vero nome sarebbe Riccardo Benzoni, ma anche in questo caso non ci sono mai state prove. La moglie e l’agente hanno provveduto nel corso degli anni a mostrare un certificato di nascita ritirato presso l’ambasciata inglese a Roma, dove il nome risultava essere Richard Philip Henry John Benson.