Morto Peppino Di Capri: la causa della morte, le due mogli e la polemica sul casinò

Peppino Di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, è morto nella sua isola nella mattinata di sabato 11 luglio. Il cantante è scomparso a 87 anni, a Villa Castiglione. La causa del decesso è riconducibile a una malattia contro cui lottava da tempo, come riporta il quotidiano napoletano Il Mattino. Lascia tre figli: Igor detto Nico, avuto con la prima moglie Roberta Stoppa, ed Edoardo e Dario, avuti con Giuliana Gagliardi. Protagonista della storia della canzone italiana, Peppino era anche un pianista superbo. Ha partecipato per quindici volte al Festival di Sanremo, trionfando in due occasioni, nel 1973 e nel 1976. Inoltre ha preso parte quattro volte al Festival della Canzone Napoletana, vincendo nel 1970, e nove volte a Canzonissima.

Peppino Di Capri: i primi successi e l’amore discusso con Roberta Stoppa

Tra i suoi successi entrati a far parte della memoria collettiva del Bel Paese ci sono “Un grande amore e niente più”, “St Tropez twist”, “Roberta”, “Luna caprese” e “Champagne”. La sua carriera è durata più di un sessantennio. Dall’età di sei anni ha iniziato a studiare pianoforte e a 14 anni ha cominciato a esibirsi nei night club di Capri e Ischia con l’amico Ettore Falconieri. Arrivarono poi le performance in tv nel programma “Primo applauso”, condotto da Enzo Tortora. Con Falconieri e altri amici, nel Dopoguerra, ha formato un gruppo, i Capri Boys, proponendo musica rock ispirata dagli artisti statunitensi.

In una serata, la band venne notata da un dirigente della casa discografica milanese Carisch e strappò il primo contratto. Fu allora che Giuseppe, su consiglio del chitarrista Mario Cenci, assunse il nome d’arte Peppino Di Capri, come omaggio all’isola in cui è nato il 27 luglio 1939. Furono anni in cui la sua popolarità aumentò, grazie anche alla recitazione.

In quel periodo sposò Roberta Stoppa, dalla quale si separerà nel 1970. Della modella torinese, negli anni successivi, fu detto un po’ di tutto,. Si sussurrò che era viziata e che spendeva molto denaro al casinò. L’anno scorso Roberta aveva così ribattuto in un’intervista a Oggi: “Non è vero niente, ero una ragazzina, neanche sapevo giocare a poker. A Peppino sì che piaceva andare al casinò, come tutti gli artisti della sua generazione”.

Quello tra il cantante e la modella fu un amore inizialmente contrastato dalla famiglia Faiella. A raccontarlo è stata sempre Stoppa che, a proposito dei familiari dell’ex marito, disse: “Sono stati ostili solo il primo anno, per loro un’indossatrice era una donna perduta. Poi però mi hanno accettato, ci adoravamo”.

La consacrazione, le nozze con Giuliana Gagliardi e il grave lutto

Nel 1973 arrivò la consacrazione di Peppino, con la sua prima vittoria al Festival di Sanremo con “Un grande amore e niente più”. Negli anni seguenti inanellò altri successi e la sua popolarità crebbe a dismisura. Nel frattempo si risposò con Giuliana Gagliardi, alla quale è rimasto legato per oltre 40 anni, fino al decesso della donna, avvenuto nel 2019. Gagliardi si spense a 68 anni. Peppino fu attanagliato da un lancinante dolore. La morte della moglie fu un lutto che segnò profondamente i suoi ultimi anni di vita.