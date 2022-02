Moses J. Moseley è morto all’età di 31 anni. La notizia ha lasciato sconvolti i fan delle serie tv, in particolare quelli di The Walking Dead in cui ha recitato. Moses è venuto a mancare qualche giorno fa, indicativamente il 26 gennaio, ma la notizia si è diffusa solo nelle scorse ore sui siti esteri. La sua data di nascita invece è 23 dicembre 1990. Morire a 31 anni, in circostanze ancora poco chiare e dopo aver lasciato un buon ricordo nei fan di una serie tv amatissima rende tutto ancora più ingiusto. Non era solo attore, ma anche scrittore e modello.

Il ruolo di Moseley in The Waliking Dead è stato quello di Mike, uno degli zombi domestici di Michonne. L’attore è apparso anche in un altro grande successo stavolta cinematografico, ovvero Hunger Games: La ragazza di fuoco del 2013. Nella pellicola era tra i cittadini del distretto 11.

A dare notizia della morte di Moses J. Moseley è stato TMZ. Il corpo è stato ritrovato nella sua auto con una ferita da arma da fuoco. I parenti hanno riferito inoltre che il giovane attore è stato ritrovato in Georgia, precisamente a Stockbridge. Al momento pare siano in corso delle indagini per accertare l’ipotesi di suicidio: questa è la prima pista seguita dalle forze dell’ordine. Si tratta comunque di prime notizie sui fatti, per cui solo le indagini porteranno a galla la verità e stabiliranno se si è trattato di suicidio oppure omicidio. Per ora, però, non si parla della possibilità che sia stato ucciso.

La famiglia pare abbia sentito Moseley per l’ultima volta il 23 gennaio. Si sono preoccupati nei giorni successivi, presentando una denuncia per scomparsa proprio mercoledì. Per questo la data di morte del giovane non è certa, il 26 gennaio è solo il giorno in cui è stato ritrovato il suo corpo senza vita nell’auto. Grazie alla denuncia, infatti, gli inquirenti hanno rintracciato subito la macchina dell’attore di The Walking Dead. Sono tante le persone che lo stanno ricordando sul Web in queste ore, dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa. Il suo agente ha riferito a Fox News che Moses era un ragazzo molto amato, pare anche molto riservato perché non era solito incontrare sconosciuti.

Amava la sua famiglia, i suoi amici e anche i suoi fan, sempre pieno di entusiasmo verso il suo lavoro. Moses è stato descritto come un ragazzo affidabile e disponibile: “Mancherà profondamente a così tanti, ai suoi amici, alla famiglia, ai co-protagonisti e ai fan”, ha aggiunto il portavoce. Anche il profilo Twitter di The Walking Dead ha ricordato Moses J. Moseley: “I nostri pensieri e le nostre preghiere per il membro della nostra #TWDFamily Moses J. Moseley”.