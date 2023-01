Ci ha lasciati a soli 63 anni Ludovico Di Meo, volto storico Rai ed ex direttore di Rai 2. Il giornalista si è spento improvvisamente a Roma e lascia la moglie Paola e le loro due figlie, Federica e Flaminia. A dare la notizia è San Marino RTV, emittente pubblica di cui Di Meo era direttore generale dal 2021. Secondo quanto si legge dal comunicato, la morte è stata inaspettata e improvvisa, probabilmente dovuta a cause legate a un intervento alle coronarie a cui si era sottoposto recentemente.

Il Presidente del Cda San Marino Rtv, Pietro Giacomini, lo ricorda con queste parole: “Era sempre pronto a collaborare per il bene dell’emittente. Un grande dispiacere. Ci univa un rapporto di stima ed amicizia reciproca”. Ma sono numerosi i colleghi che hanno voluto condividere un ricordo di Ludovico e stringersi al dolore della famiglia.

“Ho perso un amico, un direttore, una persona meravigliosa. Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto, un evento a cui non abbia partecipato, una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione. Siamo senza parole, io e Giovanni Terzi. Non ti dimenticheremo mai “, scrive Simona Ventura.

Ho perso un amico,un direttore,una persona meravigliosa.Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto,un evento a cui non abbia partecipato,una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione.Siamo senza parole,io e @terzigio Non ti dimenticheremo mai #ludovicodimeo ???? pic.twitter.com/TJIqMGWQm7 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) January 29, 2023

“Riposa in pace amico mio, te ne sei andato troppo presto. Un grande uomo ed un grande professionista”, il pensiero di Paola Perego a cui si è aggiunto quello del marito Lucio Presta: “Ludovico, che grande dolore la tua scomparsa, la tua allegria anche nei momenti difficili, a Sanremo la stima era diventata amicizia”.

Ludovico, che grande dolore la tua scomparsa, la tua allegria anche nei momenti difficili, a Sanremo la stima era diventata amicizia. Un uomo che aveva una parola sola, non ci sono altri come te. Un abbraccio alle tue ragazze ormai donne ed a tua moglie.

????RIP #ludovicodimeo — ellepi_one ???????? (@PrestaLucio) January 29, 2023

Profondo dolore per Eleonora Daniele: “La notizia della morte di Ludovico di meo arriva ora come una profonda ferita all’anima. Mio vicedirettore per anni abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta fatica ma anche mille soddisfazioni. Erano gli anni in cui Storie Italiane cresceva e diventava piano piano il programma che è oggi. Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta, eri un consigliere nei momenti più importanti della vita, quante risate fatte insieme. L’ultima volta che ti ho visto questa estate al premio Aila stavi bene, nessun problema di salute, eri sorridente. Io credo che la vita sia un istante, non ci rendiamo conto a volte di quanto possa sfuggire così velocemente. Solo il pensiero che te ne sei andato via cosi, mi sconvolge e mi rattrista.”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

E ancora molti altri volti di ‘Mamma Rai’ hanno salutato il gironalista, come Antonella Ferrari e Antonella Clerici.

Ciao Ludovico❤️???????? un abbraccio alla tua famiglia #ludovicodimeo — Antonella Clerici (@antoclerici) January 29, 2023

Anche Samanta Togni ha ricordato Di Meo con un messaggio di cordoglio in cui ha espresso la propria incredulità: “Non ci posso credere…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samanta Togni (@samantatogni)

Ludovico Di Meo, vita e carriera

Ludovico nasce a Roma nel 1953 e diventa giornalista professionista nel 1988. Entra in Rai nel 1985, dopo essere stato preso come redattore del programma ‘Paese Sera’. Successivamente lavora nel ruolo di autore ad ‘Unomattina’, prima di diventarne conduttore dal 1996 al 1997.

Dopo una breve parentesi a Telemontecarlo, torna in Rai. Nel 1995 ricopre l’incarico di curatore, responsabile e conduttore di varie edizioni del Tg1. Proprio al Tg1 entra nella storia della tv, è infatti lui ad annunciare agli italiani la tragica notizia degli attentati alle Torri Gemelle di New York, durante un’edizione straordinaria del telegiornale. Dopodiché, nel 2002 passa al Tg2, diventandone caporedattore centrale nel 2003 e, cinque anni dopo, vicedirettore. Dal 2009 al 2019 ricopre l’incarico di vicedirettore di Rai 1, guidando l’organizzazione dei programmi di punta della rete, come il Festival di Sanremo e gli speciali di “Una notte a…” di Alberto Angela.

Nel gennaio 2020 viene nominato Direttore della Direzione Cinema e Serie TV e gli viene affidata la responsabilità ad interim della Direzione Rai Due. Il suo ultimo ruolo è stato quello di direttore generale della rete della Repubblica sanmarinese, San Marino RTV.