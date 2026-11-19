Lutto nel mondo del giornalismo e della tv, è morto Corrado Augias. Lo scrittore si è spento a 91 anni. Lo riferisce il quotidiano La Repubblica, con il quale Augias ha collaborato fin dalla sua fondazione. In più di sessant’anni di carriera, il giornalista si è occupato di numerose attività, collaborando con testate prestigiose, con emittenti radiofoniche e con programmi del piccolo schermo, sia in veste di opinionista sia di conduttore e divulgatore. Tra le sue trasmissioni più note e apprezzate figurano Telefono giallo, Le storie – Diario italiano e Rebus, oltre a Babele e Quante storie. A Telefono giallo fu protagonista di un episodio entrato nella storia della tv italiana: nella puntata sulla strage di Ustica del 6 maggio 1988, un ufficiale telefonò in diretta rivelando dettagli che spinsero il pubblico ministero Paolo Borsellino a riaprire il caso.

Morto Corrado Augias: il conduttore e giornalista si è spento a 91 anni

Appassionato di letteratura, musica, storia e sociologia, è stato stimato, oltreché per le sue competenze e per il suo pensiero intellettuale, anche per il suo garbo nei modi e nello stile. Era impegnato inoltre nella promozione dei diritti civili. Era un sostenitore dell’eutanasia e dell’associazione Luca Coscioni, che si occupa da molti anni dei diritti dei malati che chiedono il suicidio assistito. Augias è stato anche uno scrittore brillante di gialli e di saggi. Ne ha pubblicati moltissimi, trattando svariati temi: dalla politica italiana alla storia delle grandi civiltà, passando per la cultura ebraica, la filosofia e i totalitarismi. Nel 1994 venne eletto parlamentare europeo con il Partito Democratico della Sinistra.

Negli anni Sessanta vinse un concorso in Rai entrando in azienda come funzionario. Iniziò dopo poco a lavorare per il Programma Nazionale (la rete che poi sarebbe diventata Rai1), interessandosi soprattutto di Stati Uniti e lavorando come corrispondente. Nel frattempo cominciò a collaborare con i settimanali L’Espresso e Panorama. Nel novembre del 1975, prima ancora che uscisse nelle edicole il primo numero di Repubblica, accettò l’offerta di Eugenio Scalfari e divenne l’inviato del quotidiano a New York.

Morto Corrado Augias: i messaggi di cordoglio

Non appena si è diffusa la notizia della morte di Augias, tantissime persone del mondo della politica, della tv, del giornalismo e della cultura hanno commemorato lo scrittore con messaggi di stima. “Una grave perdita per il giornalismo Italiano. Se ne va una voce autorevole, libera e indipendente, un pezzo importante della storia dell’informazione del nostro paese”. Così in una nota il presidente della Commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione del Consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta.

“È una grandissima perdita – ha commentato Fabio Fazio – Con Corrado ci conosciamo dagli albori di Raitre. Abbiamo sempre avuto un rapporto cordiale e affettuoso. Ho tanti bei ricordi che mi fanno compagnia. Se ne va un pezzo fondamentale della storia della televisione. Perdiamo la sua intelligenza, il suo sapere, il suo sguardo così acuto sulla realtà. La sua eleganza e la sua ironia. Se ne va un protagonista e un interprete di quella che dovrebbe essere per davvero la televisione”.

“Un acuto, e arguto, osservatore del nostro tempo e uno dei volti simbolo, per decenni, della Rai”, hanno sottolineato l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, il Cda e l’intera azienda ricordano Corrado Augias. “A lui, va il pensiero riconoscente di tutta l’azienda, con la profonda consapevolezza che quanto Augias ha dato al Servizio Pubblico resta un patrimonio comune, al quale continuare a ispirarsi”, conclude la nota.

“È con profonda commozione e sincera stima che, a nome della Camera di commercio di Roma, dico addio a Corrado Augias, un grande italiano che abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare, lo scorso anno, al Roma storia festival dove ha tenuto una splendida e partecipatissima lectio magistralis su Giordano Bruno”. Lo ha dichiarato in una nota Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma.

“Augias è stato scrittore, giornalista, conduttore televisivo, drammaturgo, politico, ma è stato soprattutto un uomo di cultura. Un intellettuale di grande livello e un formidabile divulgatore– ha aggiunto Tagliavanti- la sua passione profonda per la letteratura, la musica, la storia, la conoscenza della società in cui viviamo, il suo garbo nei modi e nello stile, la sua autoironia non saranno dimenticati e, sono sicuro, saranno di grande insegnamento per le giovani generazioni”.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, una figura di grande cultura e sensibilità, che ha saputo attraversare il giornalismo, la letteratura e la televisione con intelligenza, curiosità e misura. È stato un uomo di rara gentilezza, capace di accompagnare il pubblico alla conoscenza senza mai prevaricare, di stimolare la riflessione senza imporre il proprio pensiero. Una qualità preziosa, che ha reso il suo lavoro un esercizio continuo di dialogo e di libertà. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo la mia più sincera vicinanza”. Così in un comunicato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

“Scompare Corrado Augias, una figura eccezionale del giornalismo. Un uomo di una eleganza, di una cultura, e di una capacità di visione rare, che ha meritato il rispetto e l’apprezzamento di tutti. Alla famiglia, agli amici, ai colleghi va tutto il nostro cordoglio”. Sono le parole di Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, capigruppo a Camera e Senato di Italia Viva-Casa Riformista.

“Corrado Augias è stata una grande personalità della cultura e del giornalismo, un intellettuale impegnato e un cittadino romano a cui dobbiamo moltissimo. Voglio esprimere tutto il mio dolore personale, quello dell’amministrazione e, penso di poter dire, di tutta la città. Rivolgo le mie più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai parenti”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto in Assemblea capitolina, prima dell’inizio della discussione in Consiglio comunale.

“Lo ricordiamo per il modo straordinario con cui ha svolto la sua professione di giornalista, dal 1976 a la Repubblica, alla quale rivolgo il mio pensiero di vicinanza, con articoli straordinari e una bellissima gestione del dialogo con i lettori attraverso la rubrica delle lettere”, ha aggiunto il primo cittadino della Capitale, ricordando anche il valore profondo del suo impegno culturale: “Per il ruolo pubblico di grande intellettuale e per la divulgazione, sempre di alta qualità, sui grandi nodi culturali e storici del nostro Paese e della nostra città. Naturalmente come amministrazione avremo presto modo di ricordarlo e di porgergli il doveroso omaggio adeguatamente”.

“Con i suoi articoli, i suoi libri, la sua tv ci ha insegnato che la cultura è una chiave indispensabile per essere liberi, interpretare e affrontare le sfide del nostro tempo, aprire le porte su un futuro migliore. Quella di Corrado Augias è una perdita grande per il Paese. Il M5s si stringe in un abbraccio attorno al dolore dei suoi cari”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte sui social.

“Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te”, ha scritto su Instagram Aldo Cazzullo.