Morto Gino Paoli, altro grave lutto nel mondo della musica dopo la scomparsa di Ornella Vanoni

Il mondo della musica italiana in lutto: è morto Gino Paoli. L’artista si è spento a 91 anni, nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026. Era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, viveva a Genova ed era considerato uno fra i più grandi cantautori italiani di sempre. Se ne è andato a tre mesi di distanza dalla scomparsa di Ornella Vanoni, sua ex compagna e poi amica. Il destino ha voluto che i due si ritrovassero in fretta, chissà dove, a intonare con le loro mitiche voci qualche melodia in un mondo ultraterreno. Questo almeno è ciò che piace pensare di fronte a due perdite così dolorose.

Morto Gino Paoli a 91 anni: successi e dolori del cantautore genovese

Gino Paoli era nato a Monfalcone, in Venezia Giulia, in quanto sua madre era originaria di quella zona e negli anni Trenta era consuetudine familiare che le donne andassero a partorire nel luogo natale. Il cantante trascorse però tutta la sua vita a Genova. E infatti era un genovese doc, a tutti gli effetti. Ha esalato l’ultimo respiro nel capoluogo ligure. Dimorava a Quinto, a pochi passi dall’amato mare, che gli ha ispirato tanti brani cantati da milioni di italiani.

Il tentato suicidio e la morte del figlio

Tanto successo, ma anche tanto dolore. Paoli fu un uomo che soffrì molto arrivando addirittura a tentare il suicidio, nel 1963, sparandosi. Anni dopo commentò quell’episodio, spiegando che era un periodo in cui “avevo tutto, ma non “sentivo più nulla”. E che quindi fu spinto a vedere che cosa ci fosse “dell’altra parte”.

Un’altra tragedia che lo segnò in modo indelebile fu la morte di suo figlio Giovanni, definita dallo stesso padre una “ingiustizia atroce”. L’artista disse in alcune occasioni che faceva fatica a parlare del decesso perché lo considerava innaturale nell’ordine delle cose, ricordando che dovrebbe essere un genitore ad andarsene prima delle sue creature.

Gli amori

Sul fronte sentimentale fu molto attivo. Dopo la fine del matrimonio “prematuro”, conobbe Ornella Vanoni con la quale visse un amore travolgente. Intraprese poi la chiacchieratissima relazione con l’allora giovanissima Stefania Sandrelli, da cui nascerà Amanda. Infine l’incontro con l’ultima compagna, Paola Penzo, delicata e discreta, che lo ha accompagnato fino alla fine.