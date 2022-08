Morto Gino Cogliandro dei Trettré: gli ultimi anni della sua carriera

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Gino Cogliandro dei Trettré. Il popolarissimo trio degli anni ’80 perde così uno dei suoi componenti, il comico napoletano. Aveva 72 anni e le cause della morte, al momento, non sono state rese note. A dare l’annuncio sulla sua scomparsa è stato Gianni Simioli, attraverso i social network.

“Quanto mi e ci dispiace? Tanto, tantissimo. Ripeto: “a me, me pare ‘na strunzata”. E ascolto, a volume altissimo: “Beach on the Beach”. Abbraccio la famiglia, chi gli ha voluto bene, Edoardo e Mirko”

La carriera di Gino Cogliandro

Chi era Gino Cogliandro? Impossibile per le generazioni anni ’80-’90 dimenticare il cabarettista napoletano, che insieme a Edoardo Romano e Mirko Setaro ha fatto parte del trio di cabaret conosciuto come i Trettré. Insieme i tre comici hanno raggiunto il successo tra gli anni Ottanta e Novanta, attraverso la conduzione del TG delle vacanze, una specie di proseguimento apocrifo di Striscia la notizia. Il programma è andato in onda durante le estati del 1991 e del 1992. E in quel periodo hanno emergere la sigla Beach on the Beach, diventando un tormentone che dura nel tempo.

Precisamente Cogliandro è entrato a far parte del gruppo nel 1978, prendendo il posto di Beppe Vessicchio, il quale inizialmente componeva il trio con gli altri due comici. Sulla scena cabarettistica nazionale, sono riusciti in pochissimo tempo a conquistare il ruolo di colonne portanti di Drive In. Non solo, sono stati come una spalla di Paolo Villaggio all’interno delle trasmissioni Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui.

Ha continuato a lavorare con Canale 5 con I-taliani, la sitcom creata da Mirko Setaro, Cabaret per una notte e Trisitors (parodia della nota serie tv Visitors). E ancora Buona Domenica dal 1991 al 1994 e Il gioco delle coppie beach. I Trettré hanno conquistato anche il mondo del cinema, protagonisti dei film Italia Fast Food. Infine, nel 1991 hanno preso parte al video della canzone di Pino Daniele ‘O scarrafone.

Dopo di che, il trio si è sciolto e tutti e tre i protagonisti hanno proseguito la loro carriera individualmente. Cogliandro ha continuato a lavorare per la tv come uno degli inviati di Forum, realizzando anche spettacoli come Otello ma non troppo, A volte se ne Vanno e Cavoli all’ananas.

Negli ultimi anni, ha lavorato per diverse emettenti locali e in delle sit-com napoletane. Non solo, ha continuato a lavorare a teatro.