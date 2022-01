Morto Camillo Milli, attore in L’Allenatore nel Pallone e Centovetrine

È morto Camillo Milli, attore della commedia italiana degli anni passati e non solo. L’attore si è spento a Genova oggi, 20 gennaio 2022, all’età di 92 anni. Era nato a Milano il 1 agosto del 1929. Solo pochi giorni fa aveva perso la moglie. Viveva da molti anni nel capoluogo ligure, a dare la notizia della sua scomparsa è stata la sua famiglia. Come riportato da TgCom 24, da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid. Sui social sono già cominciati gli elogi e i ricordi. In particolare Camillo Milli resterà nei ricordi di tutti per il ruolo nei film L’Allenatore nel Pallone, accanto a Lino Banfi.

Se Banfi interpretava l’allenatore Oronzo Canà, Milli prestava il volto al commendator Borlotti, il presidente della Longobarda. Era la squadra di calcio immaginaria del film e nelle pellicole Milli si ispirava a un presidente realmente esistente. Forse il suo Borlotti era ispirato a Edmeo Lugaresi del Cesena, che non riusciva a coniugare i verbi. Non era l’unico riferimento alla realtà di quei tempi, perché il personaggio di Milli giocava anche sulla compravendita dei giocatori in comproprietà. Una pratica che si stava diffondendo molto in quegli anni tra le società di calcio.

Ma l’attore resterà nei ricordi anche di tanti appassionati di soap opera, perché ha interpretato Ugo Monti in Centovetrine. La soap opera italiana ambientata a Torino è tornata alla ribalta con la partecipazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip, ma chi l’ha seguita con affetto e passione ricorderà di certo anche Ugo del mitico Bar Monti del centro commerciale.

La morte di Camillo Milli però ha toccato in modo particolare un po’ tutto il mondo della commedia italiana degli anni Ottanta, e non solo. La sua lunga carriera ha avuto inizio con il debutto a teatro nel 1951, poi ha recitato in tanti film tra cui Il marchese del Grillo e Fantozzi contro tutti. Ha recitato accanto ai più grandi attori del panorama italiano, tra cui Alberto Sordi, Tognazzi, Nino Manfredi, Villaggio e Lino Banfi. Tutto il pubblico italiano lo ricorderà con affetto.