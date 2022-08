Morto Alessandro De Santis di Johnny Stecchino: gesto di Benigni

Il mondo del cinema è in lutto: è morto l’attore Alessandro De Santis a 50 anni. Era noto a tutti per aver interpretato Lillo nel film di successo Johnny Stecchino, diretto da Roberto Benigni, nel 1991. Impossibile per chi ha visto la pellicola dimenticare le scene che l’hanno vista protagonista. All’interno della trama Lillo era un amico di Dante, interpretato da Benigni. A diffondere la notizia della sua morte è stata la sua famiglia. De Santis era di Roma ed era affetto dalla sindrome di down.

Dante e Lillo in Johnny Stecchino sono stati al centro di una scena che ha fatto anche parecchio discutere. Si tratta del momento in cui il protagonista consegna all’amico della cocaina, con ingenuità. Infatti, il personaggio interpretato da Benigni era un tipo molto ingenuo, che non aveva di certo intenzione di far del male al suo caro Lillo. Questa scena, però, fu poi censurata nella versione che arrivò nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti.

Il fatto che Dante consegnasse all’amico con la sindrome di down la sostanza stupefacente per curare il diabete, sebbene fosse un atto innocente, scatenò qualche polemica. Annunciando la morte e i funerali di De Santis, la sua famiglia rivela anche un gesto compiuto da Roberto Benigni in queste ore, secondo quanto si legge su Il Messaggero: “Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito”.

I familiari dell’interprete di Lillo in Johnny Stecchino sono rimasti colpiti da come il celebre attore ha scelto di gestire la situazione. Probabilmente non si aspettavano di ricevere nulla dopo tanti anni dall’uscita del film. Invece, Benigni ha dimostrato così di essere davvero dispiaciuto per via della morte del suo collega, Alessandro, a soli 50 anni.

Dopo questo film, De Santis è tornato a recitare sul grande schermo. In particolare, solo molti anni dopo, è entrato a far parte del cast di Ferrari, precisamente nel 2003. Sette anni dopo, nel 2010, ha recitato in I bambini della sua vita. Per quanto riguarda la sua carriera questo è ciò che si sa. Anche sulla sua vita privata non si è saputo più nulla. Purtroppo ora è arrivata la triste notizia.