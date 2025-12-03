Morte Paola Marella, rivelazioni del figlio: “Cos’ho trovato sul pc di mamma, disarmante”

Oltre un anno fa, il 21 settembre 2024, moriva Paola Marella, nota architetta e conduttrice televisiva. Si è spenta a 61 anni dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas. Già nel 2012 aveva dovuto affrontare un cancro. Quella volta fu colpita al seno e vinse la battaglia contro ‘l’intruso’. Nelle scorse ore, Nicola, il figlio della compianta professionista icona di stile ed eleganza, ha reso noto attraverso un post pubblicato su Instagram di aver trovato una cartella sul computer della madre con diverse foto di questi ultimi anni. A colpire il titolo dato alla raccolta, “Voglio Vivere”, chiaro indizio di quanto l’architetta amasse la vita.

Paola Marella, il figlio pubblica foto inedite dopo la morte della madre: “Voglio Vivere”

“”Voglio Vivere”. Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni. Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo. Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”, ha scritto Nicola a commento di alcuni scatti scovati sul pc dell’amata madre. Molti utenti hanno lasciato commenti sotto al post, ribadendo una volta di più che Paola Marella è stata un esempio di stile, tenacia ed eleganza per tante persone, in particolare per molte donne.

Marella ha sempre mantenuto massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Pochissimi sapevano che le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, molti hanno creduto che la conduttrice fosse stata colpita da una recidiva del cancro al seno che aveva sconfitto anni prima. Il marito Domenico era intervenuto per fare chiarezza, spiegando che la moglie si era trovata a battagliare con un nuovo “male” che non aveva nulla a che fare con quello battuto in passato.

L’impegno per aiutare gli altri del marito e del figlio di Paola Marella

Lo scorso febbraio, Domenico e il figlio Nicola, desiderosi di prestare aiuto a chi come l’amata parente si ritrova a dover combattere contro una malattia grave, hanno fatto sapere che erano al lavoro per far nascere una fondazione intitolata a Paola Marella. Avevano spiegato che il loro fine era diventare un punto di riferimento per coloro che ricevono terribili diagnosi.

I due hanno creato anche un profilo Instagram della fondazione. L’account è attivo e, navigandoci sopra, si trovano ricordi condivisi, iniziative e scatti dell’architetta. Il figlio Nicola, rivelando di aver scoperto la cartella “Voglio Vivere”, ha reso pubblici alcuni scatti inediti della madre. In tali immagini, si vede Marella con i capelli cortissimi, senza il suo famoso ciuffo.