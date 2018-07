Nicola Panico di Temptation Island: “Mio padre è stato ucciso”

Come è morto il padre di Nicola Panico: parla l’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzato di Sara Affi Fella

Anche Nicola Panico di Temptation Island si è sottoposto al gioco delle domande su Instagram. Tra un quesito sull’ex fidanzata Sara Affi Fella e un altro su Uomini e Donne, il calciatore si è lasciato andare ad una confessione piuttosto personale. Quella sulla morte del padre, avvenuta qualche anno fa. Nicola ne aveva già parlato lo scorso anno nel programma di Filippo Bisciglia. Ma all’epoca aveva mentito. A chiarirlo lo stesso napoletano, che ha svelato la verità solo oggi, attraverso il suo account social. Il padre di Nicola non è deceduto per colpa di un incidente stradale: è stato ucciso.

La verità sulla morte del padre di Nicola Panico di Temptation Island

“Come hai perso tuo padre?”, ha domandato un follower di Nicola. La risposta di Panico è stata lunga e finalmente sincera: “Questa domanda me la fanno tutti. A Temptation ho mentito quando dissi che aveva avuto un incidente d’auto. E questa cosa me la porto ancora dentro, sembrava quasi che mi vergognassi di quello che accadde in realtà! Alcune notti ancora ci penso e mi trovo pentito di non averlo detto subito. Mio padre, in realtà, fu sparato vicino casa ed io ero a 2 passi! Avevo solo 20 anni e alle 2.22 del 22 gennaio 2004 la mia vita è cambiata”. Una confessione schietta, senza filtri, che ha stupito tutti. Nicola ha dedicato un tatuaggio al padre scomparso: il numero 222 sul braccio. Un disegno che si è tatuato lo scorso anno, subito dopo Temptation Island, insieme all’ex fidanzata Sara Affi Fella.

Il tatuaggio di Nicola Panico dedicato al padre scomparso: il significato di 222

“222 è un numero che ricorre molto spesso nella mia vita: 2.22 è l’ora in cui morì mio padre durante un incidente, era il numero di targa della sua auto, Sara è nata alle 2.22. Durante la nostra prima vacanza avevamo la stanza 222… insomma, è un numero che un po’ ci perseguita e, così, abbiamo voluto imprimercelo sulla pelle…”, aveva confidato lo sportivo lo scorso anno, quando non aveva ancora detto tutta la verità sulla morte del padre. Nonostante la rottura, Sara e Nicola non hanno cancellato il loro tatuaggio e – come chiarito dai diretti interessati – non sono intenzionati a farlo.