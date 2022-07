By

La conduttrice racconta in un’intervista i retroscena sulla storia d’amore dell’ex inviato dell’Isola dei Famosi e della ex first lady americana, legati per tanti anni

Fra i personaggi del mondo dello spettacolo italiano che hanno avuto stretti contatti con Ivana Trump, scomparsa ieri sera all’improvviso, c’è stata anche Simona Ventura. La conduttrice, in un’intervista esclusiva concessa a Il Fatto Quotidiano, ha avuto modo di parlare della ex First Lady americana con riferimento in particolare alla sua storia d’amore con Rossano Rubicondi, a sua volta scomparso lo scorso anno.

Al magazine del Fatto, Simona Ventura ha raccontato di aver parlato con Ivana Trump proprio pochi mesi fa, subito dopo la tragica scomparsa del giovanissimo ex compagno. A quanto pare, la notizia della morte di Rubicondi, con il quale non era più sposata ormai da anni, aveva portato Ivana Trump sull’orlo della disperazione.

La scomparsa improvvisa dell’ex marito, stando a quando raccontato dalla Ventura, deve avere avuto un enorme impatto sulla salute mentale di Ivana Trump, per la quale il dolore sarebbe stato davvero troppo grande. Ecco il commento della conduttrice:

“Sì, ed era devastata dal dolore. Mi raccontò di essergli stata vicino fino all’ultimo ma non c’era stato molto da fare perché il tumore alla pelle fu devastante. Al di là dei loro litigi e degli allontanamenti, il loro è stato un amore vero e importante. Ivana ha superato molte prove difficili nella vita ma credo non abbia retto ad un dolore così grande come la morte di Rossano.”

Simona Ventura conosceva molto bene Rossano Rubicondi in quanto suo ex naufrago all’Isola dei Famosi 2008 (l’edizione che lanciò Belen) e successivamente inviato in Honduras. Parlando dell’amore fra lui e Ivana Trump, Simona Ventura ha commentato:

“Il loro era un rapporto particolare, un amore a tratti molto tempestoso ma li ha sempre uniti un grande sentimento. Si è visto anche quando Rossano si è ammalato: Ivana non ha mai smesso di stargli accanto.”

Simona Ventura non è stata l’unica vip nostrana ad aver reso omaggio a Ivana Trump dopo la sua scomparsa. Nella serata di ieri fra i tweet spuntati online c’è stato anche quello di Barbara D’Urso, che aveva avuto occasione di ospitare Ivana Trump nel suo salotto proprio al fianco dell’ex Rossano Rubicondi.

Ivana Trump: il ricordo dell’ex marito Donald e le indiscrezioni sulla morte

L’annuncio sulla scomparsa di Ivana Trump è giunto nella serata di ieri tramite un comunicato ufficiale che i familiari della donna hanno diramato tramite la ABC. In parallelo, a scrivere parole di cordoglio è stato lo storico ex marito e ex presidente USA Donald Trump, che sul suo profilo Truth Social ha commentato:

“È stata una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così fiera di loro, e noi eravamo così fieri di lei. Riposa in pace, Ivana.”

Nel frattempo tramite i media americani stanno mano a mano emergendo i dettagli di quello che sarebbe accaduto poche ore fa. Ieri sera, Ivana Trump si è recata presso un ristorante di New York, dove sarebbe apparsa particolarmente stanca rispetto al solito. I soccorittori avrebbero presto trovato il suo corpo esanime sulle scale del suo appartamento: stando alle prime ricostruzioni potrebbe avere avuto un attacco di cuore.