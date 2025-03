Morta Nadia Cassini, addio all’icona di Drive in: malata da tempo

Nella mattinata del 19 marzo 2025, l’Italia torna ad essere in lutto per la perdita di Nadia Cassini, attrice e icona della commedia sexy all’italiana. Da tempo malata, è deceduta ieri 18 marzo 2025. Aveva 76 anni ed era molto amata dal pubblico che non potrà mai dimenticare il suo talento e la sua sensualità nelle pellicole che l’hanno resa una vera e propria diva nel corso degli anni.

Nadia Cassini malata da tempo

Non vi sono molte notizie sui dettagli della morte ma secondo quanto riportato sul giornale Il tempo, Nadia Cassini sarebbe stata malata da tempo. L’attrice come tanti altri suoi colleghi non è riuscita a sconfiggere il male nonostante le terapie e le cure a cui si sarebbe sottoposta.

Icona della commedia sexy all’italiana

Classe 1949, Nadia Cassini era nata a Woodstock, New York. Figlia d’arte, i suoi genitori erano due artisti di vaudeville in tournée. L’attrice aveva origini italo-americane ed è per questo che non ha mai abbandonato l’Italia. Anzi, nel corso degli anni è sempre stata legata al nostro Paese soprattutto per la sua carriera cinematografica.

Nel 1968 divenne moglie del conte Igor Cassini, giornalista e fratello dello stilista Oleg Cassini. Il matrimonio la portò a trasferirsi in Italia e dopo due anni dal suo ritorno nel Belpaese iniziò il suo percorso nel mondo del cinema, era il 1970. Il suo primo ruolo fu una piccola parte nel film “Il divorzio” di Romolo Guerrieri. Nello stesso anno ricevette il ruolo da protagonista nel film erotico “Il dio serpente” di Piero Vivarelli. Tale evento fu la sua svolta a livello professionale. Negli anni successivi, l’attrice divenne una vera icona della commedia sexy all’italiana. La ricordiamo nei pellicole come “L’insegnante balla… con tutta la classe”, “L’infermiera nella corsia dei militari” , e “La dottoressa ci sta col colonnello” . Talento e bellezza non le sono mai mancati e l’hanno resa una diva da tutti amata anche a livello internazionale.

Dal cinema alla tv, poi l’addio

Gli italiani non ricordano Nadia Cassini solo per essere stata un’attrice ma anche per la sua partecipazione ai programmi televisivi di successo come “Premiatissima” nel 1983 e “Drive In” nel 1984. Non solo, nel corso della sua carriera ebbe modo di avvicinarsi anche al mondo della musica. Infatti, incise alcuni dischi, tra cui il singolo “A chi la do stasera“.

Nonostante il suo successo, l’attrice fu costretta a ritirarsi dalle scene negli anni ’80, a causa di un intervento di chirurgia plastica al naso che non andò secondo i piani. Inoltre, decise di lasciare l’Italia per trasferirsi prima in Francia e poi negli Stati Uniti.