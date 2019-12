Morta Marie Fredriksson: addio alla cantante dei Roxette

Marie Fredriksson è morta, la cantante del duo Roxette si è spenta a 61 anni

Marie Fredriksson è morta, la cantante del duo musicale Roxette si è spenta nella giornata i ieri, 9 dicembre 2019. Così almeno risulta sul Web, ma la notizia della sua scomparsa si sta diffondendo solo in queste ore. Marie Fredriksson è stata la cantante dei Roxette, un duo musicale che ha formato insieme a Per Gessle nel 1986. Negli anni Novanta sono stati uno dei gruppi simbolo della scena musicale del periodo, poi la carriera è proseguita ma non riuscendo più a tornare ai vertici delle classifiche. I fan dei Roxette sono rimasti al loro fianco e infatti i due hanno continuato a cantare, come dimostra il loro profilo Instagram. L’ultimo post su Instagram, anzi il penultimo, risale però al 2016 e dopo non ci sono state più notizie sui social di Marie Fredriksson e Per Gessle.

Marie Fredriksson si è spenta all’età di 61 anni: stava combattendo contro un tumore al cervello

Un profilo inattivo fino a oggi, quando è stata pubblicata un’immagine per annunciare la morte di Marie Fredriksson. Solo il suo nome scritto in oro su sfondo nero, con l’anno di nascita e l’anno della scomparsa, cioè il 2019. Marie Fredriksson si è spenta all’età di 61 anni ed è facile immaginare che sia avvenuto per motivi di salute. La cantante dei Roxette infatti ha combattuto una lunga battaglia, che fino a poco tempo fa stava vincendo, contro un tumore al cervello per ben 17 anni. Era il 2002 quando aveva annunciato ai fan di avere il cancro e sebbene i medici le avessero dato pochi mesi di vita, Marie è tornata sul palco a cantare e ha pubblicato album musicali fino al 2018.

Morta Marie Fredriksson, addio alla cantante di Listen to your heart

La donna era sposata e aveva due figli, che oggi piangono la scomparsa di moglie e madre. Così come Per Gessle sta piangendo la scomparsa della sua partner musicale, e su Twitter l’ha salutata così: “Sono onorato di aver conosciuto il tuo talento e la tua generosità. Tutto il mio amore per te e la tua famiglia. Le cose non saranno mai più le stesse”. Tra i grandi successi dei Roxette, non possiamo non ricordare Listen to your heart e It must have been love.