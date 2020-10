È morta la mamma di Nicola e Luca Zingaretti, addio alla signora Emma

Grave lutto per i fratelli Zingaretti: è morta la madre. Una notizia che sta circolando in queste ore e che non può che rendere tristi i tanti fan dell’attore e i tanti sostenitori del segretario del Pd. Nicola e Luca Zingaretti hanno detto addio alla loro amata mamma Emma, scomparsa a 86 anni. La donna era malata da tempo ed era ricoverata in una clinica di Roma, come ha riportato Il Foglio. La signora Emma ha avuto una vita segnata da un episodio che ne ha cambiato il corso e il destino. Ha vissuto infatti per errore i rastrellamenti di Roma dei nazifascisti. Come avevano raccontato i fratelli Zingaretti, quindi compresa la sorella Angela, la famiglia della loro mamma si era salvata grazie a un caso fortuito e all’aiuto di un convento che ha offerto loro rifugio.

Morta la mamma dei fratelli Zingaretti, Luca e Nicola dicono addio alla signora Emma

Lo avevano raccontato non molti anni fa, ovvero nel 2017, quando hanno scritto una lettera indirizzata a Repubblica. Nella stessa avevano raccontato la storia della loro famiglia, quella di Ester, la loro bisnonna, che fu deportata ad Auschwitz. La mamma dei fratelli Zingaretti si era salvata, insieme alla sorella e ai genitori, perché non si trovavano in casa. Fu un caso fortuito, insomma, e riuscirono in seguito a rifugiarsi in un convento. “Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo”, avevano scritto Luca, Nicola e Angela nella lettera in questione. Non sono ebrei, hanno scritto, perché non lo era la loro nonna materna e quindi neanche la loro madre. Ma lo sono invece nelle radici culturali, hanno specificato.

Luca e Nicola Zingaretti, è venuta a mancare mamma Emma

All’epoca la signora Emma aveva sette anni e sarebbe stata di sicuro deportata nei campi di concentramento se fosse stata in casa. E chissà quale destino l’avrebbe attesa poi lì. Invece la donna ha avuto una vita lunga e ricca d’amore. Segnata di sicuro da quel fatto, ma ricca di amore ricevuto dalla sua famiglia e dai suoi figli. Alla famiglia Zingaretti vanno oggi le nostre più sentite condoglianze.