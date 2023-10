Morta l’attrice dei Cesaroni Marzia Ubaldi: tragico annuncio

By

A 85 anni si è spenta Marzia Ubaldi. Attrice e doppiatrice, conosciuta principalmente per i ruoli interpretati nelle serie de I Cesaroni e Suburra.

L’attrice è nata a Milano il 2 giugno 1938 e viveva a Narni, in provincia di Terni, insieme alla figlia Emanuela e ai nipoti. Qui l’attrice gestiva un allevamento di chihuahua.

A dare il triste annuncio proprio la figlia Emanuela che sui social ha scritto: “Ciao mamma…stavolta me l’hai combinata proprio grossa…il ‘chi è di scena’ è stato per te. Sono completamente svuotata…“.

La carriera dell’attrice è iniziata negli anni Sessanta al Piccolo Teatro di Milano dove ebbe un ruolo da protagonista ne La Congiura. Poi sono molto altre le rappresentazioni teatrali portate in scena, tra cui: Il Gabbiano, Le tre sorelle e La Donna Serpente.

Negli stessi anni iniziò anche una carriera musicale, firmando alcuni pezzi per la casa discografica Karim. In particolare incise la prima versione de La ballata dell’amore cieco di Fabrizio De Andrè.

L’attrice è nota al grande pubblico per la partecipazione ad alcune serie televisive. Tra queste: Incantesimo, Elisa di Rivombrosa, I Cesaroni, Questo nostro amore e Suburra.

La Ubaldi ha recitato anche per il grande schermo ne Il medico delle donne, nel 1962. Poi recentemente ne I predatori di Pietro Castellitto.

L’attrice dal 1960 al 1967 fu sposata con l’attore Gaston Moschin, dalla cui unione nacque la figlia Emanuela. I tre hanno poi fondato, nel 2003, l’accademia di recitazione teatrale, televisiva e cinematografica, la Momus di Terni. Nel 2013, però, l’attrice ha concluso questa esperienza come insegnante.

La Ubaldi è stata anche doppiatrice di attrici importanti: Judi Dench, Anne Bancroft, Maggie Smith e Vanessa Redgrave. L’ultima apparizione è recente. Infatti ha partecipato nella serie andata in onda quest’anno per Sky, Call my agent.

I funerali si terranno lunedì 23 ottobre alle 11 nella chiesa Madonna del Ponte a Narni.

I Cesaroni e Suburra

Ne I Cesaroni Marzia Ubaldi ha svolto un piccolo ruolo: la proprietaria della casa di Emma (Marta Zoffoli). Cinzia Rastelli non voleva rinnovare il contratto alla donna. Così Emma si inventa di doversi sposare con Giulio (Claudio Amendola) per poter rimanere in quella casa. Il piano funzionerà.

In Suburra, invece, l’attrice è stata protagonista della terza stagione con il ruolo di Sibilla Mancini. Un’anziana in buoni rapporti con Samurai (Francesco Acquaroli), uccisa poi dal boss Badali (Emmanuele Alta).