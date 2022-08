Morta l’attrice Charlbi Dean a 32 anni: le cause del decesso

È morta l’attrice Charlbi Dean a 32 anni a New York. A dare la tragica notizia sulla morte della star di Triangle of Sadness è stato, in queste ore, il portale Deadline. Pare che il decesso sia avvenuto a causa di un malore improvviso. Ma in queste ore stanno uscendo fuori altri dettagli riguardanti questa tragedia. L’attrice, il cui nome completo all’anagrafe era Charlbi Dean Kriek, sarebbe morta per via di una malattia. Questo ciò che, invece, riporta ora TMZ, che ha ricevuto informazioni da un rappresentante della modella sudamericana.

La morte di Charlbie Dean è avvenuta ieri, lunedì 29 agosto 2022, in un ospedale di New York. Non si sa ancora contro quale malattia stesse combattendo l’attrice 32enne. Per avere ulteriori notizie al riguardo, probabilmente bisognerà attendere. Sicuramente in questo momento così difficile i suoi cari avranno bisogno di privacy.

Dean aveva di recente ottenuto un ruolo importante per la sua carriera da attrice, nel film Triangle of Sadness. La pellicola non è ancora uscita al cinema e ha impressionato tutti al Festival di Cannes quest’anno, tanto che ha ottenuto la Palma d’Oro. Charlbie è la protagonista del film insieme a Woody Harrelson. Non solo, è apparsa anche in altre produzioni come Spud e Death Race 3: Inferno.

Chi era Charlbie Dean, l’attrice morta a New York

Dean è nata il 5 febbraio del 1990 a Cape Town e ha iniziato la sua carriera a 6 anni come modella, apparendo su cataloghi e spot pubblicitari. Sei anni dopo ha firmato un contratto con l’Alfa Model Management. La svolta è arrivata nel 2010 quando ha iniziato a lavorare come attrice nel film Spud, nel ruolo di Amanda, al fianco di John Cleese e Troye Sivan. Ha continuato a vestire questi panni nel 2013 con Spud 2. Dopo di che, andando per ordine, ha recitato in Death Race 3: Inferno, Blood in the Water, Don’t Sleep, Porthole e An Interview with God nel 2018.

Sempre in quello stesso anno è Charlbie è apparsa nella serie tv Black Lightning per due stagioni nel ruolo di Syonide. Ed è arrivata nel 2020 la grande opportunità nel mondo del cinema, entrando a far parte del cast Triangle of Sadness di Ruben Östlund come protagonista. Il film vincitore della Palma d’Oro 2022 verrà proiettato anche al Toronto Film Festival e al New York Film Festival. Uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 7 ottobre negli Stati Uniti.