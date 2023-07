Morta la moglie di Francesco De Gregori: addio a Chicca Gobbi

Si è spenta all’età di 71 anni Alessandra “Chicca” Gobbi, moglie del cantautore Francesco De Gregori. Un amore ultrà decennale, nato tra i banchi di scuola e poi coronato dal matrimonio celebratosi il 10 marzo 1978. Dall’unione sono venuti alla luce due figli, gemelli, Marco e Federico. A confermare la notizia della morte è stato l’entourage dell’autore di Diamante e Generale.

Gobbi e De Gregori avevano dato vita insieme anche una piccola realtà aziendale a Sant’Angelo di Spello (in provincia di Perugia). La ditta è attiva nella produzione di un olio di pregio. In passato, Chicca aveva lavorato anche al quotidiano Repubblica come archivista.

Le cause della morte di Chicca Gobbi, moglie di Francesco De Gregori

La donna lottava da tempo con una grave forma tumorale. La situazione era precipitata nei giorni scorsi. I funerali si svolgeranno nella giornata di sabato 22 luglio a Roma.

Lungo la mattinata di venerdì 21 luglio, prima che venisse ufficializzata la notizia del decesso della donna, era circolata l’indiscrezione che il concerto di De Gregori insieme ad Antonello Venditti previsto per sabato 21 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi era stato posticipato al 18 agosto. Notizia che, alla luce della dipartita della Gobbi, ha poi trovato conferma.

Francesco e Chicca, la lunga storia d’amore

Al matrimonio a far da testimone di nozze è stato l’allora segretario della FGCI Walter Veltroni. Chicca ha condiviso col marito la passione per la musica a tal punto da esibirsi in diverse occasioni con il consorte.

Alessandra si è occupata per parecchi anni dell’azienda di famiglia. De Gregori, in quelle rare interviste in cui ha parlato della sua vita privata, ha sempre avuto parole al miele per la moglie. Quando fu intervistato dalla testata La Sicilia sottolineò che Chicca “è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista”. Rimarcò la grande passione per le sette note da parte della moglie e spiegò una chicca inerente al suo celebre brano Rimmel. Narrò che la canzone la scrisse prima ancora di mettersi con Chicca. “La cosa l’ha divertita ancora di più”, sottolineò, facendo emergere il grande rispetto e la forte stima provati per la compagna.