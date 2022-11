Morta Irene Cara, addio alla star di Fame e Flashdance

È morta Irene Cara, attrice e cantante del celebre brano What a Feeling, colonna sonora di Flashdance. Non solo, sempre a lei appartiene un’altra famosissima canzone che viene cantata in tutto il mondo ancora oggi, ovvero Fame. Due enormi successi che le hanno permesso non solo di conquistare una fama internazionale, ma anche di vincere un Golden Globe e un Oscar per la migliore canzone. E di sicuro sono due brani che rimarranno per sempre nella storia musicale mondiale e che si continueranno a cantare forse per sempre.

Irene Cara è morta a soli 63 anni. La notizia sta circolando in queste ore sul Web. Pare si sia spenta nella sua casa in Florida. L’annuncio della sua dipartita è arrivato dall’agente della cantante, che però si è limitata a comunicare l’avventimento. Non ci sono ulteriori dettagli quindi, non si sa come sia morta né niente di niente a proposito delle cause del decesso. L’agente ha dato l’annuncio della morte di Irene Cara con profonda tristezza, ha scritto, e ha parlato a nome di tutta la famiglia.

Proprio la famiglia ha chiesto privacy in questo momento, in modo da vivere in totale riservatezza questo lutto ed elaborare la scomparsa di Irene. Continueranno a tenere viva la sua musica come anche i suoi film, e di sicuro non lo faranno solo loro ma anche i suoi fan. E come potrebbero mai scomparire dalla memoria brani come What a Feeling e Fame? Proprio Fame è stata anche la sigla di Amici di Maria De Filippi, che nella sua prima edizione si chiamava proprio Saranno Famosi, che è il nome italiano del musical. Sui social sono in tanti oggi a ricordare la cantante. “Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”, questo si legge ancora nell’annuncio social della sua scomparsa.

Irene Cara Escalera era nata a New York, nel Bronx, nel 1959 da una famiglia di origini africane, cubane e portoricane. Ha studiato musica, ballo e recitazione sin da bambina e ha iniziato a lavorare in teatro e in tv sin dagli anni Settanta. La sua popolarità è esplosa con Fame, negli anni Ottanta, nel ruolo di Coco Hernandez. E vinse un Oscar per il brano. Poi è arrivato Flashdance, per il quale ha scritto la canzone What a Feeling in collaborazione con Giorgio Moroder.