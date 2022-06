È morta la figlia di Totò, Liliana De Curtis aveva 89 anni

È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. La notizia si sta diffondendo in questo momento sui siti delle principali testate. Liliana era scrittrice e attrice, proprio come suo padre. Si è spenta nella sua casa di Roma, all’età di 89 anni. E come il papà aveva un nome ben più esteso di quello con cui è conosciuta: si chiamava Liliana Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi. Era nata il 10 maggio 1933, frutto dell’amore tra Totò e Diana Rogliani. Prima della Rogliani, Antonio De Curtis era legato a Liliana Castagnola e pare che abbia scelto il nome di sua figlia proprio in onore della donna. La Castagnola si suicidò per amore di Totò e questo segnò molto la vita dell’attore.

La figlia di Totò è morta all’età di 89 anni, come detto pocanzi. Non si sa al momento il motivo della morte. Papà De Curtis, invece, si era spento a 69 anni: era il 15 aprile del 1967 e pure lui è morto a Roma. Come suo padre, anche Liliana ha recitato nel corso della sua vita. Nel 1940 è apparsa con Totò nel film San Giovanni decollato, mentre nel 1954 ha fatto parte del cast della pellicola Orient Express. Poi ha fatto diversi lavori in ricordo del padre, uno degli attori più amati dagli italiani e mai dimenticati.

Liliana De Curtis ha scritto diversi libri in onore del padre, come per esempio Malafemmena nel 2009 e anche Ogni limite ha una pazienza. Ha curato un documentario dal titolo Io lo conoscevo bene, in onda su Rai Tre. Ha lavorato anche in teatro.

Per quanto riguarda la vita privata, Liliana De Curtis ha sposato Gianni Buffardi nel 1951. Lui era un produttore cinematografico, hanno avuto due figli, Antonello e Diana. La figlia femmina, per cui nipote di Totò, è venuta a mancare nel 2011 dopo una lunga malattia ed è sepolta nello stesso cimitero di suo nonno. Liliana ha avuto anche seconde nozze, con Sergio Articoli, dal quale ha avuto un’altra figlia, Elena. La figlia di Totò è morta oggi, prima di vedere finalmente realizzato qualcosa per il quale ha combattuto tanto: il Museo di Totò, a Napoli.