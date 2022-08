By

È scomparsa in circostanze ancora da chiarire l’artista salentina che col trio Ciciri e Tria aveva partecipato a diversi programmi tv

Addio alla comica salentina Anna Rita Luceri. L’artista aveva solo 48 anni ed era originaria di Martano, in Puglia: era nota a livello locale e nazionale per aver fatto parte del trio comico Ciciri e Tria, che aveva preso parte anche a Zelig e in altri show televisivi comici di grande importanza tra cui Tu si que vales, sempre su Canale 5.

Stando alle prime informazioni ad Anna Rita Luceri sarebbe stata diagnosticata una malattia fulminante solamente due settimane fa, che non le avrebbe dunque lasciato scampo. Fonti vicine alla famiglia rivelano che da giorni la donna si trovava in un stato soporoso in seguito a uno stato febbrile molto alto e prolungato.

Il trio comico Ciciri e Tria

Anna Rita Luceri completava con Carla Calò e Chicca Sanna il trio comico Ciciri e Tria, che ha partecipato a diversi programmi comici locali e nazionali, tra cui due molto amati su Canale 5 come Zelig e Tu si que vales. Nel 2014 le tre comiche hanno lasciato il segno nello show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez arrivando fino in finale e facendo divertire il pubblico in studio e a casa.

Carla e Chicca hanno commentato così sui social network la scomparsa dell’amica: “Stretta a noi…per sempre!”. Successivamente è arrivato il comunicato della famiglia che ha confermato la scomparsa di Anna Rita Luceri, che era non solo un’artista dall’incredibile talento ma anche una figlia, una moglie, una mamma, una sorella e un’amica devota e presente.

Non si conosce molto della vita privata di Anna Rita Luceri: secondo la nota diffusa dai famigliari sui social network la comica lascia un marito e una figlia a cui era molto legata. Aveva inoltre molti amici, tra cui tanti colleghi che la stimavano ed elogiavano per il suo immenso talento. La Luceri era tra le tante cose un’ottima cantante e aveva preso parte pure a Colorado di Italia Uno.

Anna Rita Luceri aveva lasciato il trio comico solo due anni fa per continuare la sua carriera da solista, come cantante e come attrice.