Moric, Blasi e le altre: tanti ‘interventini’, poco lavoro. Ecco perché

Bisogna essere onesti e ammettere che, alcune volte, la chirurgia non aiuta. L’esagerazione con i “ritocchini” comporta solamente un aspetto di “plastica” tendente persino all’omologazione. Infatti abbiamo analizzato alcune vip nostrane che con la chirurgia hanno forse esagerato un po’ troppo. Il problema principale è dovuto al fatto che queste donne hanno iniziato presto con i vari interventi estetici. Altro secondo problema è che queste vip erano già bellissime senza alcuna necessità di cambiamento. Non parliamo di donne con evidenti difetti fisici su cui giustamente intervenire. Qui si parla di ragazze con un aspetto estetico superiore alla media. Quanto può migliorare un intervento chirurgico se avviene su una base già al limite della perfezione?

Qui ci addentriamo in un discorso strettamente deontologico che, quindi, non ci riguarda. Però va specificato che, forse, alcuni medici potrebbero frenare l’estrema facilità con cui oggi si interviene. Soprattutto se si tratta di ragazza dalla giovanissima età. Non ha senso e la procedura diventa controproducente perché poi si è costrette a subire continuamente interventi estetici per mantenere un aspetto in eterno ringiovanimento. Ma arriviamo a noi. Parliamo di queste donne che avrebbero, a parer nostro, potuto evitare l’intervento così invasivo del bisturi. Partiamo da Ilary Blasi. L’ex moglie di Francesco Totti è sempre stata apprezzata per il suo aspetto fisico. Particolare ma bellissima. Oggi appare invece simile a tante altre bellezze. I tratti che la caratterizzavano una volta sono nascosti da pelli tirate e gonfiori eccessivi.

Quando la chirurgia distrugge la personalità

Allo stesso modo potremmo parlare di Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona infatti, così come la Blasi, era, ai tempi, una delle donne più belle. Anche lei particolarissima. Oggi ci troviamo di fronte ad un’espressione tirata e facciamo fatica a ricordare come fosse quando ballava nel video di Ricky Martin. Chi è cambiata moltissimo è anche Anna Tatangelo. La ragazzina sbarazzina che cantava a Sanremo non esiste più. Si nasconde dietro ad un volto standardizzato. In ultimo vorremmo parlare anche di un ex volto noto di Amici: Sabrina Ghio. Dopo la seconda gravidanza la Ghio sembra davvero aver esagerato con gli “interventini”.

Non siamo contrari all’utilizzo della chirurgia estetica. Però stiamo generando un esercito formato da donne con le stesse caratteristiche. Occhi tirati, zigomi alti e labbra carnose. Questa ossessione verso l’estetica produce danni anche in campo lavorativo. Queste bellissime donne infatti negli ultimi anni stanno lavorando di meno. Probabilmente esiste un’inversione di rotta negli ambiti televisivi che queste vip dovrebbero considerare. Dovremmo tutte imparare a migliorare la personalità invece che l’aspetto fisico. Perché la personalità rimane la stessa, anche ad ottant’anni, ricordiamocelo!