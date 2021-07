Morgane detective geniale su Rai Uno: trama e quando va in onda

Nuova fiction su Rai Uno: arriverà a breve sul piccolo schermo la serie francese Morgane detective geniale. Al momento l’azienda non ha ancora comunicato una data ufficiale ma ha già diffuso i primi promo che stanno stuzzicando l’interesse del pubblico. Si era parlato di un debutto in estate ma la Rai ha poi deciso di far slittare tutto in autunno, in modo da conquistare una platea più ampia. Composta da otto episodi, per un totale di quattro serate (due episodi ogni sera), dovrebbe partire ufficialmente il prossimo ottobre per la gioia di tutti i serie addicted.

Ma di cosa parla Morgane detective geniale? La protagonista è una madre di 38 anni con tre figli e due mariti alle spalle, impiegata come donna delle pulizie e con 160 di quoziente intellettivo. La sua vita prende una piega del tutto inaspettata quando la polizia, accorgendosi delle sue grande potenzialità, le propone un lavoro come consulente nelle loro indagini. Morgane potrebbe quindi rivoluzionare la sua carriera, se non fosse per alcuni problemi irrisolti con le autorità…

Chi sono gli attori di Morgane detective geniale

L’attrice protagonista di Morgane detective geniale è l’interprete francese Audrey Fleurot, popolare nel nostro paese per la sua partecipazione alla commedia campione di incassi Quasi Amici. Ci sono poi: Cypriane Gardin nel ruolo di Théa Alvaro, Noé Vandevoorde nei panni di Eliott Alvaro, Mehdi Nebbou in quelli di Adam Karadec e Bruno Sanches in Gilles Vandraud.

In onda sulla rete privata di Francia TF1 Morgane detective geniale ha ottenuto nella prima puntata trasmessa nel prime time del giovedì francese quasi 10 milioni di telespettatori ed il 38,4% di share. L’ultima puntata, andata in onda il 20 maggio, ha realizzato una media di 11,5 milioni di telespettatori. In poco tempo è diventata la terza serie più vista della rete dopo Dolmen e Il Conte di Montecristo.

Mentre l’Italia si appresta ad ammirare le prime puntate di Morgane detective geniale in Francia si è già al lavoro sulla seconda stagione. La serie è stata rinnovata immediatamente dopo il grande successo ottenuto con le prime puntate.